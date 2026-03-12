ETV Bharat / state

शीतय पेय के भ्रामक विज्ञापन का मामला: अभिनेता ऋतिक रोशन के एड के प्रसार पर रोक की मांग

शिकायतकर्ता गुरुचरण सिंह ने मामला विचाराधीन होने तक शीतल पेय माउंटेन ड्यू के एड के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की.

SOFT DRINK ADVERTISING CASE
झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 5:48 PM IST

झालावाड़: जिले के उपभोक्ता न्यायालय में भ्रामक विज्ञापन के मामले में घिरे सुपरस्टार ऋतिक रोशन व शीतल पेय (माउंटेन ड्यू ) निर्माता कंपनी की आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है. उपभोक्ता न्यायालय में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गुरु चरण सिंह ने मामला विचाराधीन होने तक भ्रामक विज्ञापन पर स्टे व प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है. मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

वहीं, दूसरी ओर (माउंटेन ड्यू ) शीतल पेय कंपनी व अभिनेता रितिक रोशन के अधिवक्ता एडवोकेट महावीर जैन ने न्यायलय में जवाब पेश करते हुए पूरी कार्रवाई को पब्लिसिटी स्टंट बताया है. वहीं, टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को रचनात्मक अभिव्यक्ति बताया है. उन्होंने बताया कि शीतल पर कंपनी माउंटेन ड्यू तथा अभिनेता रितिक रोशन की ओर से उन्होंने न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है.

शिकायकर्ता गुरचरण सिंह (ETV Bharat Jhalawar)

इसे भी पढ़ें- ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बढ़ी मुश्किलें, 'भ्रामक प्रचार' के लिए उपभोक्ता कोर्ट ने थमाया नोटिस

शिकायकर्ता गुरचरण सिंह ने बताया कि शीतल पेय कंपनी व रितिक रोशन के द्वारा लगातार टेलीविजन पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापन से कहीं ना कहीं देश के उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है. उन्होंने न्यायालय में भ्रामक विज्ञापन पर स्टे लगाने तथा उसे रोकने की मांग की है. इधर विज्ञापन में काल्पनिक दृश्य को लेकर उन्होंने कंपनी को घेरा. उन्होंने कहा कि कंपनी ऐसा दृश्य क्यों दिखाना चाहती है, जिससे युवा अपनी जान खतरे में डाल दें. शीतल पेय में इस तरह का कोई भी मिश्रण नहीं है, जिससे तुरंत एनर्जी आ जाए. उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा उपभोक्ता को ठगा जा रहा.

क्या है पूरा मामला?: झालावाड़ बार एसोसिएशन के सदस्य और एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद पेश करते हुए आरोप लगाया था कि शीतल पेय कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन टेलीविजन पर जो विज्ञापन दिखाते हैं, वह पूरी तरह से भ्रामक और सच्चाई से परे है. उन्होंने न्यायालय में दावा पेश किया था कि उन्होंने​ कंपनी व अभिनेता के द्वारा दिखाए जा रहे हैं विज्ञापन में कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और एनर्जी आने को लेकर सवाल उठाए थे और इस तरह के विज्ञापन को भ्रामक करार दिया था.

इसे भी पढ़ें- भ्रामक विज्ञापन प्रकरण: अभिनेता सलमान 23 फरवरी को जमानती वारंट के जरिए तलब

उन्होंने दावा किया था कि विज्ञापन से प्रभावित होकर इस उत्पाद को खरीदा और इसका सेवन किया, लेकिन उन्हें विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ. बाद में उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष ईश्वर सिंह वर्मा ने मामले पर सुनवाई करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे.

