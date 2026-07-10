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12 किमी पैदल चले 500 ग्रामीण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दोबारा बड़े लखापाल से संचालित करने की मांग

12 किमी पैदल चले 500 ग्रामीण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )