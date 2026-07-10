12 किमी पैदल चले 500 ग्रामीण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दोबारा बड़े लखापाल से संचालित करने की मांग
बड़े लखापाल के ग्रामीणों ने शिफ्ट किए गए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को दोबारा संचालित करने के लिए तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 12:31 PM IST
दंतेवाड़ा: बड़े लखापाल ग्राम पंचायत के 500 से ज्यादा ग्रामीण गुरुवार को गांव से करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर कटेकल्याण ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने साल 2016-17 में दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को दोबारा बड़े लखापाल में संचालित करने की मांग की है. ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया.
बड़ी संख्या में ग्रामीणों का प्रदर्शन
सरपंच दिनेश मरकाम, तुलसी मरकाम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण इस प्रदर्शन में शामिल हुए. ग्रामीणों का कहना है कि साल 2009 से 2016 तक बड़े लखापाल में नियमित रूप से विद्यालय संचालित होता था, लेकिन बाद में इसे कटेकल्याण स्थानांतरित कर दिया गया. इसके बाद से क्षेत्र के बच्चों की मुश्किल बढ़ गई है.
बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित-ग्रामीण
ग्रामीणों ने बताया कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. दूरी अधिक होने के कारण कई बच्चों की नियमित उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है.
यदि विद्यालय फिर से बड़े लखापाल में शुरू किया जाता है तो बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी-ग्रामीण
कई बार संबंधित अधिकारियों को आवेदन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण ग्रामसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर सर्वसम्मति से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया-ग्रामीण
नक्सल हिंसा के दौर में कई आश्रम हुए थे स्थानांतरित
दंतेवाड़ा जिले में साल 2006-07 के दौरान नक्सली हिंसा के कारण कई आश्रम और छात्रावासों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा था. बुरगुम, नहाड़ी और टिकनपाल के आश्रमों को कुआकोंडा और हितावर, समेली माता रुक्मणि आश्रम को धुरली और पोटाली, जबकि फुलपाड़ आश्रम को पालनार में शिफ्ट किया गया था. कई भवन नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त भी कर दिए गए थे.
नक्सलमुक्त होने के बाद उठ रही मांगें
अब क्षेत्र में हालात सामान्य होने के बाद ग्रामीण इन सभी आश्रमों और विद्यालयों को उनके मूल गांवों में पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जिन गांवों के नाम पर ये आश्रम स्वीकृत हैं, वहीं उनका संचालन होना चाहिए. हालांकि, कई स्थानों पर अब तक नए आश्रम भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है.
बारात लौटाने वाली युवती पहले हुई गुमशुदा, फिर लाल जोड़े में मिली शादीशुदा, जानिए पूरा माजरा
पूजा-पाठ, शेयर ट्रेडिंग और नौकरी का झांसा, 85 लाख की ठगी करने वाला आरोपी इंदौर से गिरफ्तार
BSP लोहा चोरी कांड में बड़ा एक्शन: 250 टन स्क्रैप चोरी मामले में GM समेत दो अधिकारी गिरफ्तार