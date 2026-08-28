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लीव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को रद्द करने की मांग, खाप चौधरियों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन

जींद: माजरा खाप पंचायत, कंडेला खाप पंचायत जींद, नौगामा खाप पंचायत ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा से मुलाकात की. खाप चौधरियों ने मुलाकात के दौरान लीव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को रद्द करने और कुछ को संशोधित करने की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर गंदा परोसने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने व प्रतिबंध लगाने की बात कही गई.

'मां-बाप की सहमति के बिना शादी अवैध माना जाए': माजरा खाप प्रधान गुरविंद्र सिंह संधू, कंडेला खाप प्रधान ओमप्रकाश कंडेला और नौगामा खाप प्रधान जयबीर ने कहा कि "तीनों खापें जींद विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आती हैं. उन्होंने कहा कि "सरकार लव मैरिज, लीव इन, समलैंगिक, अश्लीलता पर सरकार सख्त कार्रवाई करे. विधानसभा में इन कानूनों पर चर्चा हो ओर लीव इन समलैंगिक को रद्द किया जाए. यह हिंदू संस्कृति संस्कार का हिस्सा नहीं है. लव मैरिज पर गांव, गौहांड, सम गोत्र में शादी पर प्रतिबंध लगाया जाए और मां-बाप की सहमती ली जाए, अन्यथा शादी को अवैध माना जाए.