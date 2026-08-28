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लीव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को रद्द करने की मांग, खाप चौधरियों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन

लीव इन रिलेशनशिप, गोत्र में विवाह जैसे अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खाप पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है.

Khap Panchayat ON SOCIAL EVILS
खाप चौधरियों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2026 at 8:34 PM IST

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जींद: माजरा खाप पंचायत, कंडेला खाप पंचायत जींद, नौगामा खाप पंचायत ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा से मुलाकात की. खाप चौधरियों ने मुलाकात के दौरान लीव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को रद्द करने और कुछ को संशोधित करने की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर गंदा परोसने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने व प्रतिबंध लगाने की बात कही गई.

'मां-बाप की सहमति के बिना शादी अवैध माना जाए': माजरा खाप प्रधान गुरविंद्र सिंह संधू, कंडेला खाप प्रधान ओमप्रकाश कंडेला और नौगामा खाप प्रधान जयबीर ने कहा कि "तीनों खापें जींद विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आती हैं. उन्होंने कहा कि "सरकार लव मैरिज, लीव इन, समलैंगिक, अश्लीलता पर सरकार सख्त कार्रवाई करे. विधानसभा में इन कानूनों पर चर्चा हो ओर लीव इन समलैंगिक को रद्द किया जाए. यह हिंदू संस्कृति संस्कार का हिस्सा नहीं है. लव मैरिज पर गांव, गौहांड, सम गोत्र में शादी पर प्रतिबंध लगाया जाए और मां-बाप की सहमती ली जाए, अन्यथा शादी को अवैध माना जाए.

लीव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को रद्द करने की मांग (ETV Bharat)

सरकार, कानूनविद और अधिकारीयों के साथ खाप पंचायतों की होगी बैठक: माजरा खाप पंचायत के प्रवक्ता समुन्द्र सिंह फोर ने बताया कि "इन कानूनों पर 18 अगस्त को मुख्यमंत्री से खाप पंचायतों की 31 सदस्य कमेटी की बैठक हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी को खाप पंचायतों की बातें सुनने के लिए नियुक्त किया है. 23 अगस्त को बेदी से खाप पंचायतों ने मुलाकात की सहमति भी की. शीघ्र ही सरकार कानूनविद अधिकारीयों से खाप पंचायतों की बैठक का आयोजन करेंगी और इन कानूनों पर गहनता से अध्ययन करेंगी. इस अवसर पर महेन्द्र सिंह सहारण, रणबीर नंबरदार, बिंदर नंबरदार, दीपक सरपंच सहित अन्य खाप नेता मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें-9 अगस्त को जींद में 25 खाप पंचायतों की बैठक, सामाजिक बुराइयों पर बड़े फैसले की तैयारी

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