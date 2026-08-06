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संभल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, हातिम सराय स्टेशन की जगह ये नाम रखने की मांग

विश्व हिंदू परिषद ने उठाई मांग, सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग.

demand to rename sambhal railway station rename hatim sarai station to harihar nagar
संभल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:46 AM IST

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संभल: संभल में श्री हरिहर मंदिर बनाम विवादित जामा मस्जिद मामले के बीच अब एक और नया मुद्दा सामने आया है. विश्व हिंदू परिषद के विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संभल के हातिमसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर रेलवे स्टेशन किए जाने की मांग की है.

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में स्थित संभल हातिमसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठी है. विश्व हिंदू परिषद के विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर रेलवे स्टेशन किए जाने की मांग की है.


आचार्य ऋतुपर्ण का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार संभल को धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है. उनके अनुसार संभल भगवान कल्कि की नगरी और एक प्रमुख तीर्थस्थल है, ऐसे में रेलवे स्टेशन का नाम हातिमसराय होना उचित नहीं है. उन्होंने मांग की कि स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर रेलवे स्टेशन रखा जाए.


आचार्य ऋतुपर्ण ने रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार की भी मांग की है. उनका कहना है कि जिस प्रकार धार्मिक स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसी तरह रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि वर्तमान में रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम संभल हातिमसराय है. विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस संबंध में सरकार से औपचारिक मांग किए जाने की बात कही गई है.

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