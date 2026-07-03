प्रहलादपुरा मेट्रो व खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नामकरण गोनेर के 500 साल पुराने मंदिर के नाम पर करने की मांग
जयपुर करीब 300 साल पुराना है. जबकि गोनेर का श्रीलक्ष्मी-जगदीश मंदिर जयपुर की बसावट से भी पहले का है.
Published : July 3, 2026 at 3:20 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का वर्चुअली शिलान्यास करने जा रहे हैं. परियोजना के दूसरे चरण में प्रहलादपुरा (गोनेर) से टोडी मोड़ (हरमाड़ा) तक मेट्रो सेवा का विस्तार होगा. इस बीच प्रहलादपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम गोनेर के प्राचीन और विख्यात श्रीलक्ष्मी-जगदीश मंदिर के नाम पर करने की मांग उठने लगी है. गोनेर का यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है. इसके साथ ही खातीपुरा टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नामकरण भी इस मंदिर के नाम पर करने की मांग की जा रही है. ताकि गोनेर के प्रसिद्ध मंदिर को देशभर में अलग पहचान मिल सके और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंच आसान हो सके.
'जयपुर की बसावट से पहले का है गोनेर मंदिर': गोनेर स्थित श्रीलक्ष्मी-जगदीश मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का शिलान्यास करने राजस्थान आ रहे हैं. गोनेर का श्रीलक्ष्मी–जगदीश मंदिर का करीब पांच सौ साल पुराना इतिहास है. यह हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल है. जयपुर करीब 300 साल पुराना है. जबकि गोनेर का यह मंदिर जयपुर की बसावट से भी पहले का है. उन्होंने कहा, जयपुर मेट्रो सेवा का विस्तार होने जा रहा है. दूसरे चरण में प्रहलादपुरा तक मेट्रो सेवा का विस्तार होगा.
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'प्रहलादपुर से आता था गोनेर मंदिर का राजभोग': उन्होंने कहा, गोनेर के श्रीलक्ष्मी जगदीश मंदिर और प्रप्रहलादपुरा का अनूठा नाता है. गोनेर मंदिर का राजभोग प्रहलादपुरा गांव से ही बनकर आता था. इसका अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है. ऐसे में प्रहलादपुरा मेट्रो का नाम जगदीशधाम मेट्रो स्टेशन किया जाता है, तो यह तार्किक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा. उन्होंने बताया कि प्रहलादपुरा से गोनेर मंदिर की दूरी भी काफी कम है. यदि प्रहलादपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम जगदीशधाम मेट्रो स्टेशन किया जाता है, तो यह प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान होगा.
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'श्रद्धालुओं को भी होगी सहूलियत': उन्होंने कहा, खातीपुरा में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन बना है. उसका नाम भी लक्ष्मी जगदीश मंदिर के नाम पर नामकरण किया जाए, तो इसका अलग संदेश जाएगा और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान होगा. स्टेशन का नाम मंदिर से जुड़ा होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सहूलियत होगी. उन्होंने कहा, खातीपुरा रेलवे स्टेशन कई राज्यों और प्रदेश के कई जिलों से सीधा जुड़ा है. इसकी दूरी भी गोनेर स्थित मंदिर से ज्यादा नहीं है. इसलिए इसका नाम भी श्रीलक्ष्मी जगदीश मंदिर के नाम पर करना तार्किक होगा.