कांकेर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग, वार्डवासियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार
गांव वाले सामुदायिक भवन बनाने के लिए चुनकर रखे थे जमीन, नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 7:41 PM IST
कांकेर: जिले के नरहरपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, और उन्होंने कार्रवाई न होने पर चक्काजाम की चेतावनी दी है. नरहरपुर के वार्ड नंबर 09 (लाल बहादुर शास्त्री वार्ड) में रहने वाली किरण नाग के घर के पास एक सरकारी जमीन है. ग्रामीणों का आरोप है कि किसी बाहरी अज्ञात व्यक्ति ने इस सरकारी जमीन पर चुपके से अपना मकान बना लिया है और अवैध कब्जा कर लिया है.
सामुदायिक भवन बनाने की थी तैयारी
गांव वालों ने इस सरकारी जमीन को भविष्य में सामुदायिक भवन बनाने के लिए चुनकर रखा था. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस जमीन पर अवैध कब्जा रहा, तो भविष्य में गांव के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भवन नहीं बन पाएगा.
ग्रामीणों की चेतावनी
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस कब्जे की लिखित शिकायत 06 अप्रैल 2026 को ही तहसील और नगर पंचायत दफ्तर में की थी. कोई कार्रवाई न होने पर नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय (कलेक्टोरेट) पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर कब्जा तुरंत नहीं हटाया गया, तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करेंगे.
प्रशासन ने क्या कहा?
इस मामले पर अपर कलेक्टर जितेंद्र कुर्रे ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा है कि तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजकर जमीन की जांच कराई जाएगी. अगर जांच में कब्जा सच पाया जाता है, तो अतिक्रमण को तुरंत हटा दिया जाएगा.