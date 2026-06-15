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शराब बेचकर अगर महतारी वंदन का पैसा दे रही सरकार, तो हमें नहीं चाहिए आर्थिक मदद: महिलाएं

दरिमा की महिलाओं का कहना है, शराब दुकान खुलने से बहू-बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

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दरिमा की महिलाओं का दर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा: नशा न सिर्फ घर को उजाड़ता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी दोनों को प्रभावित करता है. नशे के खिलाफ दरिमा गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग की है. गांव की महिलाओं का कहना है कि जब से अंग्रेजी शराब की दुकान यहां खुली है, तब से पीने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है.

विरोध करने उतरी महिलाओं का कहना है कि उनके बच्चे शराब के चक्कर में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं. महिलाओं ने कहा कि यहां से शराब दुकान हटाई जाए नहीं तो यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं. महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से यहां पर दिनभर शराबियों और नशेड़ियों का मजमा लगा रहता है. हालत ये है कि बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है.

शराब दुकान के खिलाफ दरिमा की महिलाओं का प्रदर्शन

सरगुजा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आई महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान से सरकार को ज्यादा आमदनी होती है. अगर सरकार इसी आय से हमें महतारी वंदन योजना का पैसा देना चाहती है तो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए. महिला ने कहा कि ऐसे पैसे का क्या फायदा जिससे हमारा घर परिवार ही बिगड़ जाए.

दरिमा की महिलाओं का दर्द (ETV Bharat)

इस गांव में पहले कोई भी शराब दुकान नहीं हुआ करती थी. शासन के आबकारी विभाग की ओर से यहां पर अब शराब दुकान खोल दी गई है. हम दुकान खुलने के दिन से विरोध कर रहे हैं. हमारे बच्चे और पति शराब की लत में न फंस जाएं, इसकी चिंता हमें सताने लगी है. हम यहां कलेक्टर सर से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन देने आए हैं. हम चाहते हैं कि यहां से शराब दुकान को हटाया जाए: आशा दास, ग्रामीण

19 जून तक अगर शराब की दुकानें यहां से नहीं हटाई जाती हैं तो हम महिलाएं एक महारैली निकालेंगे और शराब दुकान के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे: सुमित्रा नायक, ग्रामीण

जिला प्रशासन को चेतावनी

सभी लोग जानते हैं कि शराब दुकान से सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है. सरकारी आय का ये एक बड़ा जरिया है. शराब की दुकानें भी तय नियमों के तहत खोली जाती है. गांव वाले चाहते हैं कि शासन शराब दुकान से बस यहां से कहीं और शिफ्ट कर दे. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इसपर क्या फैसला करता है.

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