पंचायत मुख्यालय बदलने की मांग, डारापुरा में मतदान का पूर्ण बहिष्कार, बूथ रहे सूने
खिदरपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय डारापुरा गांव से 12 किलोमीटर दूर है. इस कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.
Published : November 3, 2026 at 2:34 PM IST
कुचामनसिटी: जिले के परबतसर उपखंड के डारापुरा गांव में पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब चुनाव बहिष्कार के रूप में सामने आया है. मंगलवार को तीसरे चरण के पंचायतीराज चुनाव के तहत डारापुरा गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया. इस दौरान पूरे गांव से एक भी मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा और न ही उन्होंने वोट डाला. गांव के 446 मतदाताओं में से किसी भी मतदाता ने वोट नहीं डाला.
पंचायत बदलने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई दिनों से प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने मतदान से दूरी बनाकर विरोध दर्ज कराया. पंचायत परिसीमन के दौरान डारापुरा गांव को उसकी पुरानी रूणिजा ग्राम पंचायत से हटाकर खिदरपुरा ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया गया है. ग्रामीण इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना था कि खिदरपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय गांव से 12 किलोमीटर दूर है. इस कारण ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े छोटे-बड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पुरानी रूणिजा ग्राम पंचायत का मुख्यालय गांव से महज 4 किलोमीटर दूर है.
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ग्रामीणों का तर्क था कि खिदरपुरा पंचायत से जुड़ने के बाद उन्हें अनावश्यक परेशानी और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी पंचायत बदलने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. ग्रामीणों ने आगामी 5 नवंबर को होने वाले सरपंच एवं वार्ड पंच के चुनावों का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है.
पंचायत मुख्यालय बदलने का मामला नीतिगत: इस मामले में परबतसर एसडीएम कुसुमलता चौहान ने कहा कि डारापुरा गांव का प्रकरण नीतिगत है. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही ग्रामीणों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए मतदान करने की अपील भी की जा रही है. हालांकि डारापुरा गांव में पंचायत बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों की एकजुटता देखने को मिल रही है और उन्होंने अपनी मांगे माने जाने तक पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया है.
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