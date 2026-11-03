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पंचायत मुख्यालय बदलने की मांग, डारापुरा में मतदान का पूर्ण बहिष्कार, बूथ रहे सूने

डारापुरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: जिले के परबतसर उपखंड के डारापुरा गांव में पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब चुनाव बहिष्कार के रूप में सामने आया है. मंगलवार को तीसरे चरण के पंचायतीराज चुनाव के तहत डारापुरा गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया. इस दौरान पूरे गांव से एक भी मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा और न ही उन्होंने वोट डाला. गांव के 446 मतदाताओं में से किसी भी मतदाता ने वोट नहीं डाला.