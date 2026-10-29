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भगवान शिव की नगरी को संवारने की मांग, पत्र लिखकर सीएम धामी से लगाई गुहार

लाखामंडल शिव मंदिर ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: देहरादून जिले के अंतर्गत प्राचीन शिव नगरी लाखामंडल के धार्मिक और पर्यटन विकास की संभावनाओं को लेकर मंदिर समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई गई है. वहीं इस शिव धाम में हर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

शिव मंदिर पुजारी समिति लाखामंडल के कोषाध्यक्ष बाबूराम शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है. जिसमें उन्होंने बताया है कि जनपद देहरादून की तहसील चकराता क्षेत्र में स्थित पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले शिव नगरी लाखामंडल राज्य की महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहर है. यह पवित्र भूमि भगवान शिव की आस्था, प्राचीन मंदिरों और पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है. उत्तराखंड में चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विशेष रूप से आस्था के केंद्र बनता जा रहा है.

जिसको देखते हुए आने वाले समय में इस स्थान पर और भी श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय दुकानदारों के व्यापार में भी इजाफा होगा. उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंह धामी से आग्रह किया है कि लाखामंडल को प्रमुख रूप से धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, मंदिर परिषद के आसपास के स्थलों को संरक्षित किया जाए.