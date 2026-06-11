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ब्रिटिश दौर की विरासत बनेगी धनबाद की नई पहचान! सोनरिया का काजू बागान बनेगा पर्यटन और रोजगार का बड़ा केंद्र

धनबाद के सोनरिया स्थित ऐतिहासिक काजू बागान को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की जा रही है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Sonaria Kaju Bagan
काजू बागान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 3:26 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल की पहचान अब तक कोयला और उद्योगों के लिए रही, लेकिन अब जिले की एक प्राकृतिक धरोहर नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है. गोविंदपुर प्रखंड के बरवाअड्डा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सोनरिया का ऐतिहासिक काजू बागान, जो कभी हजारों काजू के पेड़ों से लहलहाता था, आज भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन की अपार संभावनाओं के कारण लोगों को आकर्षित कर रहा है. वर्षों तक उपेक्षा का शिकार रहा यह काजू बागान अब वन विभाग और जिला प्रशासन की पहल से पर्यटन और रोजगार के नए मॉडल के रूप में विकसित होने जा रहा है.

घने पेड़ों की हरियाली, दूर-दूर तक फैले पहाड़, पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की गोद में बसा सोनरिया का काजू बागान, पहली नजर में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता. गोविंदपुर प्रखंड के बरवाअड्डा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित यह काजू बागान दशकों पुरानी विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ब्रिटिश शासनकाल में यहां हजारों काजू के पेड़ लगाए गए थे. समय के साथ उचित देखरेख और संरक्षण के अभाव में इन पेड़ों की संख्या लगातार घटती गई और आज यह सैकड़ों पेड़ों तक सीमित रह गया है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

पेड़ों की संख्या भले कम हुई हो, इसकी प्राकृतिक खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. चारों ओर फैले छोटे-बड़े पहाड़, खुले मैदान और काजू के पेड़ों की हरियाली इस जगह को बेहद खास बनाती है. यही कारण है कि हर साल नए साल और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने पहुंचते हैं. युवा वर्ग यहां रील और वीडियो शूट करता है तो प्रकृति प्रेमी घंटों इस शांत वातावरण का आनंद लेते हैं. फोटोग्राफरों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां सड़क, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, व्यू प्वाइंट और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो यह धनबाद का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है. सोनरिया का काजू बागान केवल पर्यटन की संभावनाएं ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए स्थायी रोजगार का बड़ा माध्यम भी बन सकता है.

Sonaria Kaju Bagan
काजू बागान (Etv Bharat)

आज बाजार में काजू की कीमत काफी अधिक है. ऐसे में यदि काजू का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन, संग्रहण और प्रोसेसिंग की व्यवस्था विकसित की जाए तो आसपास के गांवों के सैकड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति बदल सकती है. ग्रामीणों का भी मानना है कि सरकार यदि इस दिशा में गंभीर पहल करे तो यह पूरा इलाका आत्मनिर्भर बन सकता है. लोगों का कहना है कि काजू बागान का संरक्षण होगा तो पर्यटक भी आएंगे और गांव के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

Sonaria Kaju Bagan
काजू बागान (Etv Bharat)

वन विभाग भी अब इस ऐतिहासिक काजू बागान को नई पहचान देने की योजना पर काम कर रहा है. डीएफओ विकास पालीवाल बताते हैं कि यह काजू बागान काफी पुराना है और यहां पहले से ही बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. स्थानीय लोग काजू के फल का उपयोग सब्जी बनाने में भी करते हैं और यह गांव वालों के सामुदायिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है. वन विभाग की योजना दो स्तर पर काम करने की है. पहला, यहां से मिलने वाले रॉ काजू का विपणन और दूसरा, सीएसआर के तहत काजू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की संभावना तलाशना.

Sonaria Kaju Bagan
काजू बागान (Etv Bharat)

यदि प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होता है तो बड़ी मात्रा में काजू की आवश्यकता होगी. इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी नए काजू के पौधे लगाए जाएंगे. गांव के लोग काजू एकत्रित कर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. अब जिला प्रशासन भी इस प्राकृतिक धरोहर को पर्यटन के नक्शे पर लाने की तैयारी में जुट गया है.

Sonaria Kaju Bagan
काजू बागान (Etv Bharat)

उपायुक्त आदित्य रंजन के अनुसार, जून माह में होने वाली डीटीपीसी की बैठक में सोनरिया काजू बागान को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. बरसात के बाद यहां विकास कार्य शुरू करने की योजना है. प्रशासन का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जिससे लोग आसानी से यहां पहुंच सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले.

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