गैरसैंण समिति के सदस्य कराएंगे सामूहिक मुंडन, 15 अगस्त से शुरू होगी पदयात्रा, जानिये वजह
गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग को लेकर स्थाई राजधानी गैरसैंण समिति के सदस्य सामूहिक मुंडन करवाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 12, 2026 at 1:14 PM IST
देहरादून: गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है. स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने 13 अगस्त को अस्थायी राजधानी देहरादून के बाहर सवेरे सामूहिक मुंडन किए जाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 15 अगस्त को विधानसभा के बाहर से गैरसैंण पदयात्रा का शंखनाद किए जाने की घोषणा की है.
बीते 100 दिनों से अधिक समय तक एकता विहार स्थित धरना स्थल पर गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित किए जाने की मांग को लेकर समिति से जुड़े सदस्य आंदोलनरत रहे, किंतु अब समिति के सदस्यों ने अपनी इस एक सूत्रीय मांग को लेकर आर पार की जंग लड़ने का फैसला लिया है. समिति ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता के साथ वर्षों से किये जा रहे चल को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
100 से अधिक दिनों का ऐतिहासिक क्रमिक अनशन इस बात का प्रमाण है कि यह आंदोलन अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है. समिति के मुख्य संयोजक पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूडी का कहना है कि जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जाता है तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे.
सरकार की हठधर्मिता और वादा खिलाफी के जवाब में समिति ने ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में 13 अगस्त को सवेरे देहरादून विधानसभा के बाहर स्थायी राजधानी बनाये जाने की मांग को लेकर और इस संकल्प के साथ सरकार के खिलाफ खिलाफ रोष के प्रतीक स्वरूप सामूहिक मुंडन किया जाएगा. इसके तुरंत बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को सेवर विधानसभा के बाहर से देहरादून से गैरसैंण तक महा पदयात्रा निकाली जाएगी.
पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी ने बताया कि यह पदयात्रा 25 दिनों में अपना सफर पूरा करते हुए गैरसैण पहुंचेगी. जहां पर पूरी मुखरता के साथ गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाने की मांग बुलंद की जाएगी.
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