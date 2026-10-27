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विधानसभा सत्र के बीच गैरसैंण को जिला बनाने की मांग तेज, केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी डिमांड

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण ( Etv Bharat )

गैरसैंण: सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आज से आयोजित होने वाले दो दिवसीय विधानसभा सत्र से ठीक पहले क्षेत्र में सियासी पारा चढ़ गया है. एक ओर जहां क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों व उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों ने सरकार से गैरसैंण को जिला घोषित करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर मात्र दो दिवसीय इस सत्र को लेकर सरकार को आड़े हाथों भी लिया है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि सत्र के नाम पर पहाड़ की भावनाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है.

गैरसैंण को जिला बनाने की मांग तेज: क्षेत्रवासियों व आंदोलनकारियों का कहना है कि तमाम राजनीतिक दलों ने हमेशा गैरसैंण का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदों के लिए किया है. जनता अब इस राजनीतिक दांवपेंच को अच्छी तरह समझ चुकी है. क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में गैरसैंण और पहाड़ के विकास को लेकर गंभीर है, तो उसे सबसे पहले गैरसैंण को राज्य की 'स्थायी राजधानी' घोषित करना चाहिए. कहा कि, प्रतीकात्मक और कुछ दिनों की राजधानी बनाकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के मूल संकल्पों का अपमान किया जा रहा है.