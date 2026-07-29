अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार, युवाओं ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान
उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ को अलग जिला बनाने की सालों पुरानी मांग अब जनआंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 12:22 PM IST
कांकेर: मंगलवार को क्षेत्र के युवाओं ने एकजुट होकर अंतागढ़ को जिला घोषित करने की मांग को लेकर व्यापक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. अभियान को क्षेत्रवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं.
अंतागढ़ जिला के लिए हस्ताक्षर अभियान
हस्ताक्षर अभियान के दौरान युवाओं के साथ-साथ महिलाएं, बुजुर्ग और विभिन्न वर्गों के लोग भी आगे आए. पढ़े-लिखे लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया, जबकि निरक्षर लोगों ने अंगूठा लगाकर अपनी सहमति दर्ज कराई. आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं, बल्कि अंतागढ़ की वर्षों पुरानी मांग को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है.
भौगोलिक स्थिति से भी अंतागढ़ खास है. रावघाट, चारगांव माइंस से राजस्व भी मिलता है लेकिन उसके बाद भी अंतागढ़ को जिला नहीं बनाया जा रहा है. हमें जिला चाहिए -तुलसी राणा, स्थानीय युवा
सालों पुरानी मांग पूरी करने युवा गंभीर
स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. उनका दावा है कि ब्रिटिश काल से अंतागढ़ एक महत्वपूर्ण तहसील रहा है और उस समय इसका प्रशासनिक महत्व भी रहा है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि उस दौर की कई तहसीलें आज जिले का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि अंतागढ़ अब भी उपेक्षा का शिकार है.
हम चाहते है कि अंतागढ़ जिला बनाने इसलिए सभी हस्ताक्षर अभियान में जुड़े हैं. जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक डटे रहेंगे. -भवानी सिंहा, स्थानीय युवा
आंदोलन में शामिल युवाओं ने जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि विपक्ष में रहते हुए नेता अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को भुला देते हैं. उनका कहना है कि हर चुनाव में जिला बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.
सालों से जिला की मांग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष ध्यान नहीं दे रहा. विपक्ष में रहते समय धरने में बैठने के लिए आ जाते हैं. हस्ताक्षर अभियान से शुरुआत है, आगे उग्र आंदोलन करेंगे-जफर सुल्तान, स्थानीय युवा
हमारे यहां से विधायक और सांसद है वो समर्थन दें तो अंतागढ़ जरूर जिला बनेगा. उनसे अपील है कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं. जिला बनने से सभी को फायदा मिलेगा-मनोज कुमार, स्थानीय युवा
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने जल्द ही अंतागढ़ को जिला बनाने की दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उनका कहना है कि हस्ताक्षर अभियान इसकी शुरुआत है और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रव्यापी उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.