अलाय को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, ग्रामीणों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन
आंदोलनकारियों का कहना है कि 17 दिसंबर से जारी धरने के बाद अब 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट घेराव और हाईवे जाम किया जाएगा.
Published : January 21, 2026 at 7:27 PM IST
नागौर: जिले के अलाय क्षेत्र को नवसृजित पंचायत समिति का मुख्यालय घोषित करने की मांग अब उग्र आंदोलन का रूप ले चुकी है. लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे ग्रामीणों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने कपड़े उतारकर अपना आक्रोश जाहिर किया और साफ कहा कि अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.
आंदोलनकारी ग्रामीण हिम्मताराम ने बताया कि वे 36 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में फिर से धरना दिया जाएगा और यदि इसके बाद भी अलाय को मुख्यालय घोषित नहीं किया गया, तो ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने जैसे बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.
श्रीबालाजी–अलाय नई पंचायत समिति के गठन की घोषणा के बाद से ही मुख्यालय को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इसी मांग को लेकर ग्रामीण 17 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाले हुए हैं. कड़ाके की सर्दी में भी ग्रामीण दिन-रात धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे, प्रतिनिधिमंडल भेजे और शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन जब हर स्तर पर उनकी आवाज अनसुनी की गई, तो मजबूरी में उन्हें अर्धनग्न होकर प्रदर्शन जैसा कदम उठाना पड़ा. ग्रामीणों का तर्क है कि अलाय भौगोलिक दृष्टि से पूरी पंचायत समिति के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है. यहां सड़क संपर्क, सरकारी भूमि और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं.