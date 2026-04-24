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रामानुजगंज में पेट्रोल डीजल की किल्लत, डीलर्स संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सप्लाई बढ़ाने की मांग

पेट्रोल कंपनी पहले जो सप्लाई मिलता था उस हिसाब से अब सप्लाई कम दे रहे हैं. जिस हिसाब से अभी लोड ज्यादा हो गया है तो लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है. डीजल के लिए किसान भी भटक रहे हैं यही कारण है कि हम यहां आकर जानकारी दे रहे हैं कि कंपनी से बात कर पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुचारु रूप से कराएं- अजीत गुप्ता, पेट्रोल डीलर्स संघ

सप्लाई बढ़ाने की मांग इस संबंध में पेट्रोल डीजल डीलर्स संघ के पदाधिकारी अजीत गुप्ता ने बताया कि अभी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कंपनी कम कर रही है. इसके संबंध में अनुभाग एसडीएम को जानकारी देने के लिए आए थे ताकि कंपनी से बात कर हमें सुचारु रूप से सप्लाई दिलवाएं.

बलरामपुर रामानुजगंज : पेट्रोल डीजल डीलर्स संघ ने तेल की गंभीर समस्या होने को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. संघ ने एसडीएम रामानुजगंज कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की.

उच्च अधिकारी से करेंगे चर्चा



इस संबंध में रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने कहा कि अभी कुछ लोड में कमी हुई है और उनको अतिरिक्त लोड की जरूरत है. वैसे अभी पब्लिक के तरफ से कोई आपूर्ति की कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. लगातार हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि सभी आम पब्लिक तक ईंधन की आपूर्ति होती रहे.

पेट्रोल पंप संचालकों ने यह आवेदन दिया गया है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए सप्लाई के लोड को बढाएं, इसके संबंध में हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे की आम पब्लिक को इस प्रकार की कोई दिक्कत न हो- आनंद नेताम, एसडीएम

युद्ध का असर

आपको बता दें कि ईरान इजरायल युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई है. सरकार दावा कर रही है कि भारत में किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी.लेकिन हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं. बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू होने लगी है. जिससे पेट्रोल पंप संचालकों के बीच आपस में चर्चा कर ज्ञापन सौंपकर उपलब्धता बढ़ाने की मांग की गई है. पंपों में ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलने की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है जिससे अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराया गया है.

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