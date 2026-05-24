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स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहठ की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग, 'यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि'

भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि आज फिर से देशभक्तों के खड़े होने की जरूरत है.

event on Birth Anniversary of Pratap Singh Barhath
प्रताप सिंह बारहठ की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ की जयंती के मौके पर रविवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और काव्यांजलि के जरिए कवियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला. वक्ताओं ने प्रताप सिंह बारहठ की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. इसलिए हर साल 24 मई को प्रताप सिंह बारहठ को याद किया जाता है.

पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग: भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत का कहना है कि अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ की जयंती पर उन्हें याद किया गया. उनके पूरे परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. लखावत ने कहा कि आज भी हमें ऐसे ही वीरों की जरूरत है. जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि बंगाल से जब राज बिहारी बोस राजस्थान आए थे. तब उन्होंने केसरी सिंह बारहठ से कहा था कि अगर मुझे राजपूताना से पांच लोग मिल जाएं, तो मैं देश को आजाद कर लूं. तब वहां लोग चुप हो गए. तब केसरी सिंह बारहठ में कहा कि मेरा नाम लिखो, दूसरे नंबर पर जोरावर सिंह का नाम लिखो, तीसरे नंबर पर प्रताप सिंह बारहठ का और चौथे नंबर पर दामाद ईश्वर सिंह दान का नाम लिखवाया. इस तरह से पूरे परिवार ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.

'पूरे परिवार ने आजादी के लिए दी प्राणों की आहुति', देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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'यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि': उन्होंने कहा कि आज स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा के रूप में उन्हें याद किया जाता है. हम कोशिश करेंगे कि हर साल इस तरह के आयोजनों कर उनके जीवन का स्मरण किया जाए और जन-जन तक उनकी वीरता और संग्राम को पहुंचाया जाए. साथ ही हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि उनके जीवनी को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे बच्चे उनके जीवन को पढ़ सकें. यही हमारी तरफ से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी. क्योंकि आज फिर से देशभक्तों के खड़े होने की जरूरत है. देश की सेवा करने वाले हर व्यक्ति को बारहठ परिवार से प्रेरणा लेने की जरूरत है.

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24 मई को सरकारी कैलेंडर में किया जाए शामिल: वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुमेर सिंह चारण का कहना है कि अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ का आज ही के दिन 24 मई को उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था. इसीलिए हर साल उनके जन्मदिन और बलिदान दिवस पर हम कार्यक्रम करके उन्हें याद करते हैं. लेकिन अब सरकार से भी निवेदन है कि 24 मई को सरकारी कैलेंडर में दर्ज किया जाए ताकि अमर शहीद प्रताप सिंह बारहठ के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें.

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