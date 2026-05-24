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स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहठ की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग, 'यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि'

प्रताप सिंह बारहठ की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम ( ETV Bharat Jaipur )