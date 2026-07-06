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मुजफ्फरनगर नगर पालिका में 11 गांव शामिल करने की मांग खारिज, 22 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव हुआ था पारित

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )