ETV Bharat / state

दुष्कर्मी अधेड़ को फांसी देने की मांग, हिंदू संगठन बोला हो बुलडोजर एक्शन, नाबालिग बनीं थी मां

सूरजपुर में नाबालिग को मां बनाने वाले आरोपी को फांसी देने और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की मांग हिंदू संगठनों ने की है.

DEMAND TO HANG ACCUSED
दुष्कर्मी अधेड़ को फांसी देने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर : नाबालिग के बच्चे को जन्म देने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी अधेड़ को फांसी देने समेत घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है. हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

सरकार से जिम्मेदारी उठाने की मांग

इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े सदस्यों ने कहा कि एक धर्म विशेष के अधेड़ व्यक्ति ने ये घिनौना काम किया है. हम सभी इस घटना से आहत हैं. हमारी मांग है कि नाबालिग और उसके बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की रीति नीति के तहत हो.

अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाबालिग को जीवन यापन करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए. आरोपी को फांसी आजीवन कारावास की सजा हो.साथ ही साथ उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए- अनुज साहू, जिला संयोजक, बजरंग दल

राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था.उस केस में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी.ऐसे में वैसी ही कार्रवाई यहां क्यों नहीं हो सकती है- दिनेश साहू, सदस्य हिंदू परिषद

क्या है पूरा मामला ?

सूरजपुर में एक अधेड़ ने गांव में रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर पर बुलाया.इसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए. इसके कुछ महीने बाद नाबालिग गर्भवती हो गई.परिजनों को इस बात की जानकारी काफी देर से मिली.ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने थाने में आरोपी के खिलाफ परिवार की मदद से मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

हिंदू संगठनों में गुस्सा

आरोपी के जेल जाने के बाद नाबालिग ने कुछ समय बाद बच्चे को जन्म दिया.इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है.संगठन के सदस्यों ने मांग की है कि यदि आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद से निर्णय लेंगे.


कबाड़ चोर गैंग ने रेलवे को पहुंचाया लाखों का नुकसान, गेवरा पेंड्रा प्रोजेक्ट के कीमती सामान पार, काम पूरा होने में हो सकती है देरी

आम बजट से सरगुजावासियों को बड़ी उम्मीदें, नौकरी स्वास्थ्य शिक्षा समेत कनेक्टिविटी की मांग सबसे ज्यादा

च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट,अधूरा निर्माण बना रोड़ा, जोखिम में रहती है ग्रामीणों की जान

TAGGED:

DEMAND TO RUN BULLDOZER
BULLDOZER ON ILLEGAL CONSTRUCTION
अधेड़ को फांसी देने की मांग
बुलडोजर एक्शन
DEMAND TO HANG ACCUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.