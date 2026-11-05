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रिम्स-एमजीएम से होमगार्ड हटाने की तैयारी, जवानों ने सीएम से लगाई गुहार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV BHARAT )

रांची: रिम्स और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से होमगार्ड जवानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोनों सरकारी अस्पतालों से जवानों को हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. साथ ही वर्ष 2021 में राज्य सरकार की ओर से होमगार्ड जवानों के हित में लिए गए निर्णय को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कराने का आग्रह किया है.

सीएम को लिखा पत्र