रिम्स-एमजीएम से होमगार्ड हटाने की तैयारी, जवानों ने सीएम से लगाई गुहार
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने होमगार्ड जवानों को हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 9:53 AM IST
रांची: रिम्स और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से होमगार्ड जवानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोनों सरकारी अस्पतालों से जवानों को हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. साथ ही वर्ष 2021 में राज्य सरकार की ओर से होमगार्ड जवानों के हित में लिए गए निर्णय को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कराने का आग्रह किया है.
सीएम को लिखा पत्र
एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि वर्ष 2021 में होमगार्ड जवानों के आंदोलन के बाद सरकार ने उनके रोजगार और आजीविका को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 12 अप्रैल 2021 और 27 अगस्त 2021 को जारी पत्रों के माध्यम से सरकारी विभागों एवं संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कार्य होमगार्ड जवानों से लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल की गई थी. इससे हजारों जवानों को सरकारी संस्थानों में रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब रिम्स और एमजीएम अस्पताल से होमगार्ड जवानों को हटाने की कार्रवाई से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.
एसोसिएशन का कहना है कि इन अस्पतालों में जवान लंबे समय से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्हें हटाने का फैसला न केवल उनके रोजगार को प्रभावित करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी सीधा असर डालेगा.
सरकारी आदेश के अनुपालन पर उठाया सवाल
एसोसिएशन ने पत्र में सवाल उठाया है कि जब सरकार ने खुद सरकारी संस्थानों में सुरक्षा कार्य होमगार्ड जवानों से लेने की पहल की थी, तो फिर अब उन्हें सरकारी अस्पतालों से हटाने की कार्रवाई क्यों की जा रही है. एसोसिएशन का कहना है कि बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं. उनके परिवारों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज ड्यूटी से मिलने वाले मानदेय पर निर्भर है.
निजी सुरक्षा एजेंसियों की जगह होमगार्ड की तैनाती की मांग
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और संस्थानों में सुरक्षा कार्यों के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों की जगह होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाए. जिन जिलों में जवान ड्यूटी से वंचित हैं, उन्हें भी सरकारी संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा कार्यों के अनुरूप ड्यूटी दी जाए. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई है.
विरोध नहीं, रोजी रोजगार का सवाल
प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि एसोसिएशन किसी विभाग या मंत्री का विरोध नहीं कर रहा है. उनकी मांग केवल इतनी है कि सरकार के पूर्व के निर्णयों की भावना का सम्मान हो और जवानों की आजीविका पर संकट नहीं आने दिया जाए. पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक को भी भेजी गई है.
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