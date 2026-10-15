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दिवाली तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, CTI ने गृह मंत्री को लिखा पत्र

कनॉट प्लेस मार्केट बंद ( File Photo )

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिवाली तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों के बीच पैनिक का माहौल बन गया है. CTI के मुताबिक, साल में एक महीने का समय व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. दिवाली के दौरान कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद रहती है, लेकिन धरना-प्रदर्शन के कारण बाजारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका है.

CTI ने CJP से हाथ जोड़कर अपील की है कि दिवाली तक किसी भी तरह का आंदोलन न किया जाए, ताकि व्यापारियों को अपना कारोबार करने का मौका मिल सके. CTI का कहना है कि अगर प्रदर्शन होते हैं, तो कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार और खान मार्केट जैसे प्रमुख बाजार प्रभावित हो सकते हैं. इससे व्यापारियों के कारोबार के साथ-साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.