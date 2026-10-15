दिवाली तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, CTI ने गृह मंत्री को लिखा पत्र
दिल्ली में जंतर-मंतर और अन्य इलाकों में विरोध-प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को काफी नुकसान पहुंचा है.
Published : October 15, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिवाली तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों के बीच पैनिक का माहौल बन गया है. CTI के मुताबिक, साल में एक महीने का समय व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. दिवाली के दौरान कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद रहती है, लेकिन धरना-प्रदर्शन के कारण बाजारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका है.
CTI ने CJP से हाथ जोड़कर अपील की है कि दिवाली तक किसी भी तरह का आंदोलन न किया जाए, ताकि व्यापारियों को अपना कारोबार करने का मौका मिल सके. CTI का कहना है कि अगर प्रदर्शन होते हैं, तो कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार और खान मार्केट जैसे प्रमुख बाजार प्रभावित हो सकते हैं. इससे व्यापारियों के कारोबार के साथ-साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
दिवाली तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग
गोयल का कहना है कि 16 अक्टूबर को फिर से CJP ने कनॉट प्लेस में "लहरा दो तिरंगा" करके मार्च आयोजित किया है. इसको लेकर दिल्ली के लगभग 20 लाख व्यापारियों में फिर से चिंता की लकीरें उभर आई हैं. विशेष करके जो कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार, खान मार्केट और नई दिल्ली का लुटियंस जोन का इलाका है, यहाँ के जो मार्केट हैं ये तो प्रभावित होंगे ही, खासकर इसके साथ में पूरे दिल्ली के मार्केट इससे प्रभावित होते हैं.
CTI ने CJP से की अपील, गृह मंत्री को लिखा पत्र
उन्होंने कहा कि हमने 10 अक्टूबर को देखा जिस तरह से धरने-प्रदर्शन के कारण पूरे दिल्ली में लॉकडाउन जैसा लग गया, बाहर के खरीददार नहीं आए, लोकल ग्राहक नहीं निकले और 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान व्यापारी इन प्रदर्शनों के कारण झेल चुके हैं. 16 अक्टूबर को होने वाले इस मार्च पर रोक लगाई जाए, अनुमति न दी जाए क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है, रामलीलाएं चल रही हैं, दिवाली का पीक सीजन चरम पर है.
विरोध-प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को काफी नुकसान
गोयल का कहना है कि अभी से ही दिल्ली के बाहर के खरीददारों और व्यापारी सप्लायर्स के फोन आने शुरू हो गए हैं कि क्या हम 16 अक्टूबर को दिल्ली आएं या नहीं आएं. इससे पूरी तरह पैनिक का माहौल अभी से फैलना शुरू हो गया है. अगर ये मार्च हुआ तो निश्चित रूप से इस त्योहारी सीजन में दिल्ली का व्यापार बुरी तरह से चरमरा जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी.
गोयल ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि दिवाली तक दिल्ली में किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए और CJP के नेताओं से भी अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये पूरे साल का एक ही महीना व्यापार के लिए आता है. आप इस अवसर पर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट, धरना और प्रदर्शन मत कीजिए, हमारे व्यापार पर रहम कीजिए.
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