सरकार से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग, किसान मोर्चा ने एकमुश्त भुगतान करने के लिए सौंपा ज्ञापन

बेमेतरा : बेमेतरा में धान खरीदी के अंतिम पड़ाव पर सियासत और नाराजगी दोनों चरम पर है. बेमेतरा कांग्रेस किसान मोर्चा खोलते हुए प्रशासन को आंदोलन चेतावनी दे दी है. जिले में धान खरीदी के अब महज तीन दिन शेष हैं, लेकिन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है. किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला पदाधिकारियों ने हल्ला बोला है. किसान मोर्चा ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है.





कांग्रेस किसान मोर्चा की प्रमुख मांग



धान खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी किया जाए जिससे सभी किसानों का धान खरीदा जा सके.

सोसायटियों में जमा धान का 4 दिनों के भीतर उठाव सुनिश्चित किया जाए.

3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तत्काल एकमुश्त भुगतान किया जाए.

धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धान खरीदी की समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. किसान कांग्रेस मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बलदाऊ प्रसाद मिश्रा ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आज खुद को ठगा महसूस कर रहा है.