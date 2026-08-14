हाईकोर्ट चैंबर आवंटन की वरिष्ठता बार काउंसिल पंजीकरण की तिथि से तय करने की मांग
कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या चार और पांच की ओर से पेश अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:25 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट अधिवक्ता चैंबर एवं पार्किंग नियमावली, 2026 के तहत अधिवक्ताओं की पात्रता और वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के तरीके पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों से निर्देश मांगे हैं. अधिवक्ता विनायक रंजन की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त 2026 की तारीख तय की है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियम 6(ए)(ii) के अनुसार पात्र अधिवक्ताओं की अस्थायी सूची भाग-दो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के पंजीकरण के आधार पर तैयार की जानी है. इसके बावजूद चैंबर आवंटन के लिए प्रकाशित अंतिम पात्रता सूची में अधिवक्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित करते समय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कुछ अधिवक्ताओं का उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण पहले हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में उनका पंजीकरण बाद में होने के कारण उन्हें वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि इससे उन अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, जो बार काउंसिल में अपने पंजीकरण की तारीख के आधार पर वरिष्ठ हैं.
कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादी संख्या चार और पांच की ओर से पेश अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इलाहाबाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्षों को 48 घंटे के भीतर देने का निर्देश भी दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त 2026 को होगी.
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