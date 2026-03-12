वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग, हरीश रावत ने शुरू की पदयात्रा
पदयात्रा रामनगर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी. अंत में तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुई.
March 12, 2026
रामनगर: वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने और ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर रामनगर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में एक बड़ी पदयात्रा निकाली. जल, जंगल, जमीन हमारी के नारों के साथ निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया.
पदयात्रा में रामनगर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल सहित कई गांवों से आए दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर धामी सरकार होश में आओ”, हम चाहे राजस्व गांव और वन ग्रामों को मालिकाना हक दो जैसे नारे लगाए.
पदयात्रा रामनगर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी. अंत में तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुई. पदयात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही. ग्रामीणों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा आज सरकार गरीबों की जमीनों के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा पीड़ितों और भूमिहीन लोगों को जमीन देने के बजाय उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है. पहले एक सोच थी जिसके तहत मालधन, बिंदुखत्ता और रामनगर के पुछड़ी जैसे क्षेत्रों में गांव बसाए गए थे, लेकिन आज उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है. इसी भावना के साथ वह रामनगर पहुंचे हैं. वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ खड़े हैं. हरीश रावत ने कहा उनकी सरकार के समय वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. उन्होंने बताया 26 दिसंबर को मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया गया था. जिसमें 12 श्रेणियों की जमीनों को वर्गीकृत करते हुए कई गांवों को मालिकाना हक देने की बात कही गई. इन गांवों में इंदिरा गांव, हरिराम आर्य गांव समेत पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के कई गांव शामिल थे.
हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया. इसे अलग रख दिया गया है. उन्होंने कहा जब तक वन ग्रामों को उनका अधिकार नहीं मिलता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी.
