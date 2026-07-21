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गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला, तो आंदोलन तेज होगा: अविमुक्तेश्वरानंद

गाय को पशु मानने के बजाय, राष्ट्र माता घोषित करने की मांग.

गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा
गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:09 PM IST

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महराजगंज: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मंगलवार को अपनी 'गोबिस्ट यात्रा' के तहत उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले पहुंचे. विधानसभा क्षेत्र में मौजूद उनके अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दैरान उन्होंने गाय को केवल एक पशु मानने के बजाय, राष्ट्र माता का दर्जा देने की पुरजोर मांग की.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने गौ रक्षा, शिक्षा और राजनीति समेत कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से बात रखी. उन्होंने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग दोहराते हुए, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गौ संरक्षण के मुद्दे पर अपेक्षित कदम न उठाने का आरोप लगाया.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit: ETV Bharat)

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर केवल आश्वासन दे रही है. उन्होंने जिले के लोगों से सहयोग कर गौशाला स्थापित करने की भी अपील की है.

ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि साधु-संत यदि गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, तो सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गेरुआ वस्त्र धारण कर राजनीति कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल क्यों नही उठाता.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल, विशेषकर समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला तो, आंदोलन और तेज किया जाएगा.

चंदा चोरी मामले को उन्होंने आस्था पर सुनियोजित प्रहार बताया. वहीं, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने के बावजूद छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है.

उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी. साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से गौ रक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाकर मतदान करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: संतकबीरनगर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती; बोले- "गौ माता की रक्षा और राष्ट्र माता घोषित करवाना सच्चे सनातनी का परम कर्तव्य"

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