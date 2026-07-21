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गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला, तो आंदोलन तेज होगा: अविमुक्तेश्वरानंद

गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मंगलवार को अपनी 'गोबिस्ट यात्रा' के तहत उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले पहुंचे. विधानसभा क्षेत्र में मौजूद उनके अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दैरान उन्होंने गाय को केवल एक पशु मानने के बजाय, राष्ट्र माता का दर्जा देने की पुरजोर मांग की.



ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने गौ रक्षा, शिक्षा और राजनीति समेत कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से बात रखी. उन्होंने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग दोहराते हुए, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गौ संरक्षण के मुद्दे पर अपेक्षित कदम न उठाने का आरोप लगाया.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit: ETV Bharat)

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर केवल आश्वासन दे रही है. उन्होंने जिले के लोगों से सहयोग कर गौशाला स्थापित करने की भी अपील की है.

ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि साधु-संत यदि गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, तो सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गेरुआ वस्त्र धारण कर राजनीति कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल क्यों नही उठाता.