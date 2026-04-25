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चौरी-चौरा को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित करने की मांग; शोध में मिले अवशेष

चौरी-चौरा में शोध करते शोधार्थी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: चौरी-चौरा की क्रांतिकारी धरती से ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पर हुए शोध के आधार पर इसे चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित करने की मांग उठी है. इतिहासकार डॉ. राजबली पांडेय की पुस्तक 'गोरखपुर जनपद का इतिहास' को अपने शोध कार्य के दौरान अध्ययन करने से मिले साक्ष्यों और तथ्यों के बल पर शोधार्थी काली शंकर यादव ने पुरातत्व विभाग के निदेशक को विस्तृत शोध आख्या प्रस्तुत की है. शोधार्थी काली शंकर यादव ने इसे 1877-78 की एसीएल कार्लाइल की ऐतिहासिक ASI रिपोर्ट से जोड़ते हुए यह बताया कि उनके साक्ष्य रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है. यूपी पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2021 में आधिकारिक सर्वे में उपधौलिया के टीले को कुषाण कालीन स्तूप माना था. यहां मौर्य कालीन संरचना की पुष्टि की थी. शोधार्थी ने बताया कि प्राचीन कालीन ग्रंथों के अनुसार पीपलीवन जो नदियों और वनों से घिरा अभेद्य क्षेत्र था, वह चौरी चौरा के उपधौलिया क्षेत्र से सौ प्रतिशत मेल खाता है. ऐसे में चंद्रगुप्त की जन्मस्थली बिहार का पाटलिपुत्र नहीं चौरी-चौरा है. चौरी-चौरा को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित करने की मांग. (Video Credit: ETV Bharat) काली शंकर ने बताया कि भारत के गौरवशाली इतिहास के एक लुप्त अध्याय को पुनर्जीवित करने की दिशा में उनका यह प्रयास पिछले कई सालों से चल रहा है लेकिन अब वह इसके लिए निर्णायक और क्रांतिकारी पहल करने जा रहें हैं. उन्होंने अपनी टीम के साथ जो साक्ष्य जुटाया है और उनके बुलावे पर वर्ष 2021 में ASI की टीम ने जो साक्ष्य संकलन किया है. वह मोरियो और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर को दर्शाता है. उन्होंने कहा है कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वास्तविक जन्मस्थली बिहार का पाटलिपुत्र नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद स्थित चौरी-चौरा (प्राचीन पिप्पलीवन) क्षेत्र है. इस संबंध में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक को विस्तृत शोध आख्या और ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया है कि इस पावन धरा को आधिकारिक रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित किया जाए. कालीशंकर ने अपने शोध में प्रख्यात इतिहासकार डॉ. राजबली पांडेय की कालजयी पुस्तक 'गोरखपुर जनपद का इतिहास' को मुख्य अकादमिक आधार बनाया है. डॉ. पांडेय ने अपने शोध में तार्किक रूप से स्थापित किया था कि मौर्यों का मूल स्थान राप्ती और गोर्रा नदियों के बीच का यही तराई क्षेत्र (पिप्पलीवन) था और उन्होंने मगध को 'बाहर' से आकर जीता था.