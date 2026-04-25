चौरी-चौरा को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित करने की मांग; शोध में मिले अवशेष
डॉ. राजवंत राव ने बताया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो दो प्रकार की शासन पद्धतियां थीं, उसमें एक गणतंत्रात्मक दूसरा राजतंत्रात्मक थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 8:22 AM IST
गोरखपुर: चौरी-चौरा की क्रांतिकारी धरती से ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पर हुए शोध के आधार पर इसे चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित करने की मांग उठी है. इतिहासकार डॉ. राजबली पांडेय की पुस्तक 'गोरखपुर जनपद का इतिहास' को अपने शोध कार्य के दौरान अध्ययन करने से मिले साक्ष्यों और तथ्यों के बल पर शोधार्थी काली शंकर यादव ने पुरातत्व विभाग के निदेशक को विस्तृत शोध आख्या प्रस्तुत की है.
शोधार्थी काली शंकर यादव ने इसे 1877-78 की एसीएल कार्लाइल की ऐतिहासिक ASI रिपोर्ट से जोड़ते हुए यह बताया कि उनके साक्ष्य रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है. यूपी पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2021 में आधिकारिक सर्वे में उपधौलिया के टीले को कुषाण कालीन स्तूप माना था.
यहां मौर्य कालीन संरचना की पुष्टि की थी. शोधार्थी ने बताया कि प्राचीन कालीन ग्रंथों के अनुसार पीपलीवन जो नदियों और वनों से घिरा अभेद्य क्षेत्र था, वह चौरी चौरा के उपधौलिया क्षेत्र से सौ प्रतिशत मेल खाता है. ऐसे में चंद्रगुप्त की जन्मस्थली बिहार का पाटलिपुत्र नहीं चौरी-चौरा है.
काली शंकर ने बताया कि भारत के गौरवशाली इतिहास के एक लुप्त अध्याय को पुनर्जीवित करने की दिशा में उनका यह प्रयास पिछले कई सालों से चल रहा है लेकिन अब वह इसके लिए निर्णायक और क्रांतिकारी पहल करने जा रहें हैं.
उन्होंने अपनी टीम के साथ जो साक्ष्य जुटाया है और उनके बुलावे पर वर्ष 2021 में ASI की टीम ने जो साक्ष्य संकलन किया है. वह मोरियो और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर को दर्शाता है.
उन्होंने कहा है कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वास्तविक जन्मस्थली बिहार का पाटलिपुत्र नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद स्थित चौरी-चौरा (प्राचीन पिप्पलीवन) क्षेत्र है.
इस संबंध में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक को विस्तृत शोध आख्या और ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया है कि इस पावन धरा को आधिकारिक रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली घोषित किया जाए.
कालीशंकर ने अपने शोध में प्रख्यात इतिहासकार डॉ. राजबली पांडेय की कालजयी पुस्तक 'गोरखपुर जनपद का इतिहास' को मुख्य अकादमिक आधार बनाया है. डॉ. पांडेय ने अपने शोध में तार्किक रूप से स्थापित किया था कि मौर्यों का मूल स्थान राप्ती और गोर्रा नदियों के बीच का यही तराई क्षेत्र (पिप्पलीवन) था और उन्होंने मगध को 'बाहर' से आकर जीता था.
उन्होंने एसीएल कार्लाइल की ऐतिहासिक ASI रिपोर्ट से जोड़ते हुए बताया कि कार्लाइल ने 150 सौ साल पहले ही राजधानी गांव और उपधौलिया के टीलों की पहचान प्राचीन मौर्यों के पैतृक उद्गम स्थल और यहां स्थित 'अंगार स्तूप' के रूप में कर ली थी. जिन्होंने न केवल इन टीलों का गहन अन्वेषण किया, बल्कि इनके ऐतिहासिक महत्व को वैज्ञानिक ढंग से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया.
काली शंकर ने कहा है कि इतिहास की धूल में दबे इन पन्नों को धरातल पर जीवंत करने का समय अब आ चुका है. बताया कि उनके प्रयासों और निरंतर शोध का परिणाम था कि उनके आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने सितम्बर 2021 में आधिकारिक सर्वे (पत्रांक संख्या 04/2021) किया. इसमें उपधौलिया के टीले को कुषाण कालीन स्तूप माना गया और यहां मौर्यकालीन संरचनाओं की उपस्थिति की पुष्टि की गई.
शोधार्थी ने चिंता व्यक्त किया कि पुरातत्व विभाग द्वारा स्थल की महत्ता स्वीकार किए जाने के बावजूद यहां ईंट-भट्ठा संचालकों द्वारा टीलों का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस 15-20 किलोमीटर के पुरातात्विक दायरे को तत्काल 'राष्ट्रीय धरोहर' घोषित कर यहां ASI द्वारा वैज्ञानिक उत्खनन (Scientific Excavation) कराया जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पाटलिपुत्र सम्राट की कर्मभूमि थी, लेकिन उनका जैविक और सांस्कृतिक निकास इसी पिप्पलीवन की मिट्टी से हुआ था. उन्होंने संकल्प दोहराया कि वे इस ऐतिहासिक सत्य को विश्व पटल पर स्थापित करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जन-आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं.
वहीं इस ऐतिहासिक तथ्य के बारे में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग प्रोफेसर एवं पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉ. राजवंत राव ने बताया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो दो प्रकार की शासन पद्धतियां थीं, उसमें एक गणतंत्रात्मक दूसरा राजतंत्रात्मक थी.
इसमें से एक था पीपलीवन के मोरिय. मोरियों का जो निवास स्थान है वह चौरी-चौरा के उपधौलिया राजधानी गांव के पास का स्थान माना जाता है. उन्होंने कहा की यह खुशी की बात है कि प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग ने उसे स्थान का उत्खनन कार्य डॉ. शीतल प्रसाद के नेतृत्व में किया.
उत्खनन कार्य से मौर्यन उद्धव काल की वस्तुएं मिली. इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान के वर्तमान अवस्था में चौरी-चौरा का जो उपधौलिया गांव है, वह मौर्यो का उद्भव स्थल है.
हम यह भी कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र का प्रयोगशाला भी था. उन्होंने कहा कि अभी भी बीरबल साहनी शोध संस्थान में कुछ शोध तथ्य सुरक्षित है, जिसका परिणाम आने पर बहुत कुछ बातें नई देखने को मिल सकती हैं.
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