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गुलाब बाड़ी आरओबी को पूरा करने की मांग, कांग्रेस ने दिया धरना, पायलट समर्थक नेताओं ने बनाई दूरी

धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अजमेर शहर की स्थिति दयनीय हो गई है.

Railway overbridge remained incomplete for 7 years
7 साल से अधूरा पड़ा रेलवे ओवरब्रिज (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 4:13 PM IST

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अजमेर: निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस अपनी रणनीति को धरातल पर उतरने की कवायद कर रही है. उसके तहत शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने 7 वर्षों से गुलाब बाड़ी में अधूरे पड़े आरओबी के निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर धरना दिया. कांग्रेसियों का आरोप है कि कांग्रेस शासन में आरओबी के लिए रेलवे फाटक के दोनों और ब्रिज का निर्माण हो चुका था, लेकिन तकनीकी खामी बताकर वर्षों तक ब्रिज के निर्माण का काम को भाजपा सरकार ने अधूरा छोड़ दिया.

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गुलाब बाड़ी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे धरना दिया. 7 वर्ष में पहली बार आरओबी के अधूरे काम को जल्द पूरा करने के लिए कांग्रेसी लामबंद हुए. खास बात यह कि इस धरना प्रदर्शन में भी गुटबाजी साफ दिखी. धरना प्रदर्शन में पायलट समर्थक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, पार्षदों ने दूरी बनाए रखी. जबकि शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार 36 साल बाद कांग्रेस नगर निगम चुनाव में अपना बोर्ड बनाएगी.

कांग्रेस बोली, 'जनता को जागरूक करने का प्रयास'.... (ETV Bharat Ajmer)

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बीजेपी मस्त जनता त्रस्त: आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने इस दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है. अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में गुलाब बाड़ी फाटक के पास आरओबी का अधूरा निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर धरना दिया है. यह आमजन की बड़ी समस्या है. कांग्रेस का यह मकसद है कि इस बड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाए. शहर में अजमेर उत्तर से विधायक और राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर से हैं. साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री और अजमेर भाजपा की प्रभारी भी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी हैं.

Congress members staging protest under Gulab Bari ORB
गुलाब बाड़ी रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे धरना देते कांग्रेसी (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को ढाई साल हो गए है. उसके बावजूद अजमेर में अफसर मनमर्जी कर रहे हैं. नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है. आमजन की कोई सुध लेने वाला नहीं है. सरकार का ध्यान आकर्षित करने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है. राठौड़ ने चेतावनी देते हुए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और आरएसआरडीसी ब्रिज के अधूरे कार्य को पूरा करें अन्यथा कांग्रेस अधिकारियों का घेराव करेगी.

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'शहर की स्थिति दयनीय': अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने कहा कि विगत 23 वर्षों से अजमेर शहर की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा काबीज है. यहां भाजपा विधायक 5 बार से है. उसके बावजूद अजमेर की स्थिति दयनीय है. सड़क, बिजली, सीवरेज और आना सागर झील की दुर्दशा है. 7 वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. रेलवे ओवरब्रिज के पूर्ण निर्माण के लिए ना तो जन प्रतिनिधि और ना ही यहां का प्रशासन कुछ कर रहा है. इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने यहां विरोध प्रदर्शन किया है.

'विधायकों और अफसरों का करेंगे घेराव': डॉ जयपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज का अधूरा कार्य पूरा नहीं हुआ, तो कांग्रेस विधायकों और अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देगी और उनका घेराव करेगी. उन्होंने बताया कि ब्यावर रोड स्थित सरस डेयरी के पास रेलवे ओवरब्रिज और सुभाष नगर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के कार्य भी वर्षों से अधूरे हैं. कांग्रेस वहां भी विरोध प्रदर्शन कर जनता को जागरूक और सरकार को चेताएगी.

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