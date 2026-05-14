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NEET पेपर लीक मामले में छात्रों को मिले क्षतिपूर्ति, छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने की शिक्षा मंत्री समेत NTA के बर्खास्तगी की मांग

NEET पेपर लीक मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने छात्रों को क्षतिपूर्ति देने और NTA के पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है.

NEET paper leak case
NEET पेपर लीक मामले में छात्रों को मिले क्षतिपूर्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 5:39 PM IST

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रायपुर : नीट-यूजी 2026 परीक्षा में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक से स्तब्ध छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर कठोर कार्रवाई की मांग की है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने कहा कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. परीक्षा में गड़बड़ी की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है.



'राष्ट्रीय परीक्षाओं में अनियमितता होना गंभीर'

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने आगे बताया कि जब अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं व्यवस्थित ढंग से आयोजित हो सकती हैं तो नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बार-बार अनियमितताएं सामने आना गंभीर चिंता का विषय है.

Demand to dismiss Education Minister Dharmendra Pradhan and NTA
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA को बर्खास्त करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञापन में मांग की गई है कि नीट-यूजी 2026 में हुई कथित विफलताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान एवं संपूर्ण NTA को तत्काल बर्खास्त किया जाए- डॉ कुलदीप सोलंकी,संयोजक, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी

NEET पेपर लीक मामले में छात्रों को मिले क्षतिपूर्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रों को क्षतिपूर्ति देने की मांग

परीक्षा में शामिल 22 लाख छात्रों को मानसिक तनाव और समय की क्षति के लिए मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की मांग है कि प्रत्येक परीक्षा परीक्षार्थी को 1-1 लाख रुपए का हर्जाना मुहैया कराया जाए. इसकी भरपाई NTA के दोषी अधिकारियों एवं षडयंत्रकारियों की संपत्ति को नीलाम करके किया जाना चाहिए.

डॉ. सोलंकी ने वर्तमान एनटीए व्यवस्था को समाप्त कर नई पारदर्शी प्रणाली लागू करने के साथ ही छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो. इसके लिए नीट परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित करने का स्थायी प्रावधान बनाने की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का त्वरित हस्तक्षेप जरूरी है.

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