भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की मांग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लघु सचिवालय का किया घेराव
भिवानी में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी बंद करने की मांग उठी. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से लघु सचिवालय का घेराव किया गया.
Published : April 15, 2026 at 1:32 PM IST
भिवानी: जिले में अवैध रूप से संचालित स्कूलों और एकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में निजी स्कूल संचालकों ने बुधवार को भिवानी लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले में 45 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल और 106 से ज्यादा अवैध कोचिंग एकेडमियां बिना अनुमति के चल रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा.
शिक्षा अधिकारी रेड से पहले ही लीक कर देते हैं सूचनाः मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि "हर गली-मोहल्ले में अवैध प्ले स्कूल और एकेडमियां चल रही हैं. सरकार और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. शिक्षा विभाग के अधिकारी रेड से पहले ही सूचना लीक कर देते हैं, जिससे संचालक पहले ही स्कूल बंद कर देते हैं."
650 बंद करने की चेतावनीः एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि "अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिले के 650 से अधिक निजी स्कूलों को बंद कर उनकी चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे." इसके साथ ही आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाने की भी बात कही गई है. प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि "अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कर प्रदर्शन किया जाएगा और स्कूलों की चाबियां प्रशासन को सौंप दी जाएंगी."
अवैध स्कूलों के कारण वैध स्कूलों को नुकसानः प्रदर्शन कर रहे स्कूल संचालक एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष रामावतार शर्मा का कहना है कि "अवैध स्कूलों के कारण न केवल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि नियमों का पालन करने वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है." अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस विरोध के बाद क्या कदम उठाता है और अवैध स्कूलों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है. फिलहाल, भिवानी में यह मुद्दा गर्म होता नजर आ रहा है.