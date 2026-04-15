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भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की मांग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लघु सचिवालय का किया घेराव

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का भिवानी में प्रदर्शन ( Etv Bharat )

भिवानी: जिले में अवैध रूप से संचालित स्कूलों और एकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में निजी स्कूल संचालकों ने बुधवार को भिवानी लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले में 45 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल और 106 से ज्यादा अवैध कोचिंग एकेडमियां बिना अनुमति के चल रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा. शिक्षा अधिकारी रेड से पहले ही लीक कर देते हैं सूचनाः मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि "हर गली-मोहल्ले में अवैध प्ले स्कूल और एकेडमियां चल रही हैं. सरकार और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. शिक्षा विभाग के अधिकारी रेड से पहले ही सूचना लीक कर देते हैं, जिससे संचालक पहले ही स्कूल बंद कर देते हैं."