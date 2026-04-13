ओबीसी समाज ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जातिवार जनगणना और आरक्षण लागू करने कि मांग
जातिवार जनगणना और आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी समाज ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा .
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 7:02 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति ने सोमवार को जिला मुख्यालय रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित संविधान बचाओ आरक्षण लागू करो कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, युवा, छात्र एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. ज्ञापन में जातिवार जनगणना, 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने, यूजीसी में सह-आरक्षण, मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व और क्रीमीलियर के साथ ही NFS जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं. 21 अप्रैल को नया रायपुर के तूता धरनास्थल पर भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा.
ओबीसी समाज के हितों के लिए लड़ाई जारी रहेगी
छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति के प्रमुख शत्रुहन सिंह साहू ने कहा कि यह संघर्ष संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है. जब तक ओबीसी समाज को उसके अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिलते, तब तक लड़ाई जारी रहेगी. महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना सामाजिक न्याय अधूरा है. ओबीसी महिलाओं को भी समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
| जातिवार जनगणना से ही समाज की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उसी आधार पर नीतियां बननी चाहिए. देश का युवा अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है. रोजगार और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है- टिकेश्वर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयोजन समिति
छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति की 8 सूत्रीय मांग
01- आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए पृथक कालम सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिससे वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का सटीक आकलन हो सके.
02- छत्तीसगढ़ राज्य में 27% आरक्षण ओबीसी आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए.
03- उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए सह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
04- मंडल आयोग की सभी शेष सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
05- न्यायपालिका और उच्च पदों पर ओबीसी एससी एसटी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
06- महिला आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
07-क्रीमीलियर की सीमा और NFS जैसी व्यवस्थाओं की पुनर समीक्षा कर सामाजिक न्याय के अनुरूप संशोधन किया जाए.
08- सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर नियंत्रण रखते हुए आरक्षण व्यवस्था को सुरक्षित किया जाए और युवाओं के रोजगार के अवसरों की रक्षा की जाए.
राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप, जनदर्शन में कलेक्टर से हुई शिकायत
नत्थूजी जगताप ने आजादी की लड़ाई में दिया था विशेष योगदान, समाज सुधारक के रुप में बनाई अलग पहचान
बस्तर विजन डॉक्यूमेंट लागू होता तो नहीं पनपता नक्सलवाद, टीएस सिंहदेव ने बताया क्यों नहीं हो सका काम