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कोटवार की नियुक्ति का विरोध, ग्रामीणों ने बदलने की उठाई मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर : बस्तर जिले के पोटियावंड गांव में कोटवार की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. मंगलवार को गांव के सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों के साथ जगदलपुर कलेक्टोरेट पहुंचे और वर्तमान कोटवार की नियुक्ति निरस्त करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गांव को विश्वास में नहीं लिया गया, इस वजब से दो पक्षों के बीच लगातार विवाद और अशांति का माहौल बना हुआ है.





क्या है ग्रामीणों का आरोप ?

पोटियावंड के उपसरपंच बेनुराम कश्यप ने आरोप लगाया कि बिना ग्रामवासियों को जानकारी दिए कोटवार की नियुक्ति कर दी गई. उन्होंने कहा कि कोटवार पद को लेकर दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है. जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है. जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी गांव और जनप्रतिनिधियों की है.