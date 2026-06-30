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कोटवार की नियुक्ति का विरोध, ग्रामीणों ने बदलने की उठाई मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर के पोटियावंड गांव में कोटवार की नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

DEMAND TO CANCEL KOTWAR APPOINTMENT
कोटवार की नियुक्ति का विरोध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 7:09 PM IST

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जगदलपुर : बस्तर जिले के पोटियावंड गांव में कोटवार की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. मंगलवार को गांव के सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों के साथ जगदलपुर कलेक्टोरेट पहुंचे और वर्तमान कोटवार की नियुक्ति निरस्त करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गांव को विश्वास में नहीं लिया गया, इस वजब से दो पक्षों के बीच लगातार विवाद और अशांति का माहौल बना हुआ है.

क्या है ग्रामीणों का आरोप ?

पोटियावंड के उपसरपंच बेनुराम कश्यप ने आरोप लगाया कि बिना ग्रामवासियों को जानकारी दिए कोटवार की नियुक्ति कर दी गई. उन्होंने कहा कि कोटवार पद को लेकर दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है. जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है. जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी गांव और जनप्रतिनिधियों की है.

पोटियावंड गांव में कोटवार की नियुक्ति रद्द करने की मांग (Etv Bharat)

वर्तमान कोटवार जमीनों पर कब्जा कराने का प्रयास कर रहा है.कुछ किसानों को उनकी खेती-किसानी करने से भी रोका जा रहा है. जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. यदि नियुक्ति निरस्त नहीं की गई तो ग्रामीण कोटवार से कोई सम्बंध नहीं रखेंगे. कोटवार से सरकार और प्रशासन अपना काम स्वयं कराएं. गांव और पंचायत का कोई कार्य कोटवार नहीं करेगा, क्योंकि गांव के लोग उसे कोटवार स्वीकार नहीं करेंगे- बेनुराम कश्यप, उपसरपंच

वहीं इस मामले में जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला एसडीएम कोर्ट में गया था,यदि ग्रामीण चाहे तो जिला अदालत में जा सकते हैं.

Demand to cancel Kotwar appointment
पोटियावंड के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

यह विवाद पहले तहसील स्तर और उसके बाद एसडीएम कोर्ट में चला. अब संबंधित पक्षों को जिला न्यायालय में अपील करने का अधिकार है और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया वहीं से संचालित होगी-सीपी बघेल,अपर कलेक्टर

इस पूरे विवाद में जहां ग्रामीण प्रशासन से कोटवार को हटाने की मांग कर रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि एसडीएम कोर्ट में इस मामले का फैसला हो चुका है,यदि ग्रामीणों को प्रशासन का फैसला मंजूर नहीं है तो वो अपनी बात जिला अदालत में रख सकते हैं.

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