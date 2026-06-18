शामली में धार्मिक शब्द अंकित फुटबाॅल की बिक्री पर रोक की मांग, DM को ज्ञापन सौंपकर जताई आपत्ति
जमीयत उलेमा शामली के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:35 PM IST
शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. धार्मिक शब्द अंकित फुटबाॅल की बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.इसको लेकर जमीयत उलेमा जनपद शामली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. पदाधिकारियों ने फुटबाॅल बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है.
जमीयत उलेमा शामली के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद कासमी के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया. मौलाना ने सबूत के तौर पर एक फुटबॉल भी जिलाधिकारी को सौंपी है.
उन्होंने कहा कि बॉल पैरों से खेली जाती है. बॉल के ऊपर धार्मिक शब्द अंकित है. उन्होंने कहा कि इसलिए हमने पहले ही जिलाधिकारी को बताया है ताकि उसके ऊपर रोक लगे और मामला आगे न बढ़े. इसकी बेअदबी होगी तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा.
उन्होंने कहा कि हम लोग आहत हैं और इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी इनकी धर-पकड़ होगी और इसको बंद कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि तीन दुकानें हैं, जहां से बिक्री होती है. उन्होंने बताया कि एक बॉल जिलाधिकारी को भी दी है, ताकि सबूत मौजूद रहे.
उन्होंने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि पुलिस-प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गये हैं.
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