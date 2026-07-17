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सावन माह में ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, शिवसेना ने मंदिर प्रशासन को लिखा पत्र

सावन माह में ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, शिवसेना ने मंदिर प्रशासन को लिखा पत्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : शिवसेना की क्षेत्रीय इकाई ने सावन के महीने में ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है. इसे लेकर उन्होंने मंदिर प्रशासन को बकायदा एक पत्र भी लिखा है. अपने पत्र में शिवसैनिकों ने मांग की है कि पूरे सावन माह के दौरान परिसर में नमाज पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही कार सेवा के बाद शिवसैनिकों को गर्भगृह में दर्शन करने की अनुमति दी जाए.



शिवसेना के महानगर अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में श्री आदिविश्वेश्वर नाथ महादेव जी स्थापित हैं. ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम समुदाय को सावन के पवित्र माह भर नमाज पढ़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह हम सनातनी हिन्दू समुदाय को माता श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन दर्शन-पूजन आरती करने की अनुमति नहीं दी जाती है. साल में केवल 1 बार नवरात्र के चतुर्थी के दिन हम हिन्दू सनातनियों को दर्शन-पूजन करने की अनुमति मिलती है.

उसी तरह सावन के पवित्र माह भर इन्हें भी प्रतिबंधित किया जाए. उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वजह ये है कि ये लोग सावन में समूह बनाकर नमाज पढ़ने जाते हैं, तो शिवभक्तों और कांवड़ भक्तों को मनोवैज्ञानिक तरीके से चिढ़ाते हैं, जिससे आंतरिक मन में आक्रोश पैदा होता है. यह आक्रोश ज्वालामुखी न बन जाये इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए.