'ये डीजे वालों कम से कम बीमार बच्चों को तो बख्श दो', नितिन सिंघवी की प्रशासन से विनम्र अपील
पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी ने जिला प्रशासन से बच्चों के अस्पताल और नर्सिंग होम्स के सामने डीजे प्रतिबंधित करने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 6:50 PM IST
रायपुर : विसर्जन के समय तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी ने प्रशासन से अपील की है. नितिन सिंघवी ने अत्यंत विनम्र और भावपूर्ण अपील है कि त्योहारी अवसर पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखा जाए. कम से कम बच्चों के इलाज वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम के पास कान फाड़ू DJ न बजने दिया जाए.
डीजे ने लिया गॉडजिला का रूप
नितिन सिंघवी के मुताबिक कलेक्टर रायपुर ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 24 नवम्बर 2023 के आदेश से शासकीय और अशासकीय अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों एवं न्यायालयों के आसपास 100 मीटर की परिधि को साइलेंस (मौन) जोन घोषित किया गया है. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार अस्पताल के अंतर्गत नर्सिंग होम और क्लिनिक भी आते हैं. शासकीय कार्यालयों में थाने भी आते हैं. फिर भी थानों के पास DJ बजते हैं. हालांकि आज के डीजे ने गॉडजिला का रूप ले लिया है. उसकी आवाज 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई देती है. ऐसे में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित मौन क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि को नैतिक रूप से कम से कम 500 मीटर तक माना जाना चाहिए.
बच्चों के हॉस्पिटल के पास ना बजे डीजे
इसके बावजूद बच्चों के हॉस्पिटल चाइल्ड नर्सिंग होम के सामने DJ बजाया जाता है. यह विचार करने वाली बात है कि जिस स्थान पर बीमार बच्चे उपचार के लिए लाए जाते हैं वहां कोई बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो. इतनी तेज आवाज में DJ बजने से उस बच्चे और उसके परिजनों पर क्या गुजरती होगी. त्योहार कुछ दिनों का होता है, लेकिन बीमारी और पीड़ा किसी त्योहार को देखकर नहीं आती. एक ओर प्रशासन स्वयं मौन क्षेत्र घोषित करता है और दूसरी ओर उसी क्षेत्र में DJ बजता रहता है. इससे आम नागरिकों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि प्रशासन अपने ही आदेश को लागू नहीं करा पा रहा है, तो मौन क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य क्या रह जाता है ?
बीमार बच्चों को तो बख्श दीजिए- नितिन सिंघवी
नितिन सिंघवी का कहना है कि मेरी अपील किसी धार्मिक आयोजन के विरुद्ध नहीं है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्सव मनाइए. उत्साह से मनाइए. लेकिन किसी बीमार बच्चे, वृद्धजन, निशक्तजन या अन्य बीमार व्यक्ति की पीड़ा की कीमत पर नहीं. कम से कम अस्पतालों और उन बच्चों को तो बख्श दीजिए, जो पहले ही बीमारी से लड़ रहे हैं.
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