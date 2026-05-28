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बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग, सरगुजा राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरगुजा राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ अब लामबंद हो रहा है. नायब तहसीलदार के समर्थन में सरगुजा राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ एकत्रित होकर थाने पहुंचा और विधायक सहित उनके समर्थको की गिरफ्तारी की मांग की. संघ ने चेतावनी दी है की 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश भर में राजस्व कर्मचारी-अधिकारी काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे.

सरगुजा: सीतापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ ने की है. बीजेपी विधायक पर नायब तहसीलदार से मारपीट करने का आरोप लगा है. नायब तहसीलदार ने इस संबंध में थाने में शिकायत में दर्ज कराई है. नायब तहसीलदार के शिकायत दर्ज कराने के बाद विधायक के परिजन ने भी नायब तहसीलदार पर बदतमीजी का आरोप लगाया. दोनों पक्षों की ओर से थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. विधायक पर गैरजमानती गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है.



सरगुजा राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

जिस वक्त थाने में सरगुजा राजस्व कर्मचारी-अधिकारी संघ विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने पहुंचे, इसी दौरान विधायक के समर्थक भी थाने पहुंच गए और आरोपित नायब तहसीलदार को थाने से बाहर करने की मांग करने लगे. भाजपा कार्यकर्ताओ ने थाने का घेराव करते हुए नेशनल हाईवे भी कुछ देर के लिए जाम कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने पर मामला शांत हुआ.

हम चाहते हैं कि जो भी मामले में आरोपी है उसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए. हमने जो अपराध दर्ज कराया है वो सही दर्ज किया गया है. अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हमारा संघ काम बंद कर हड़ताल करेगा. नायब तहसीलदार ने किसी तरह का कोई दुर्व्यहार नहीं किया गया है: उमेश्वर सिंह बाज, तहसीलदार



शर्मनाक घटना के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं. हम चाहते हैं कि न्याय हो, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे: संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ



प्रशासनिक अमला अपने अधिकारी को बचाने का काम कर रहा है. घटना से पहले भी हमने जिला प्रशासन को जानकारी दी थी. हमने कहा था कि इसको हटाएं ये लोगों से पैसे ले रहे हैं और लोगों से गलत व्यवहार कर रहे हैं. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जांच के लिए तैयार हूं. मेरी सगी दीदी के साथ ऐसा हुआ है: रामकुमार टोप्पो, सीतापुर विधायक



विधायक ने जांच प्रक्रिया पर जताया भरोसा

अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों के संबंध में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि प्रशासनिक अमला अपने अधिकारी को बचाने की कोशिशों में लगा है. उनके ऊपर जो भी आरोप नायब तहसीलदार ने लगाए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं. विधायक ने कहा कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ पहले से ही वसूली और बदसलूकी किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं. अधिकारी का महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना निंदनीय है, ऐसे में जनता का आक्रोश होना स्वभाविक है. मैंने कलेक्टर को पहले ही अधिकारी को हटाने को कहा था. मुझपर FIR हुई है, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.



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