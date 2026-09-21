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रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने सौंपा DRM को ज्ञापन

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने रेलवे स्टेशनों में राज्य स्थापना दिवस पर लोकगीत की धुन बजाने की मांग रेलवे प्रबंधन से की है.

Chhattisgarhi folk songs
रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग (Etv Bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 5:01 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने राज्य स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग की है.इसके लिए पार्टी के सदस्यों ने रायपुर डीआरएम को एक ज्ञापन सौंपा है. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के मुताबिक रेलवे स्टेशनों में दूसरे राज्यों में मनाए जाने वाले पर्व के लोकगीत सुनाई देती है,लेकिन छत्तीसगढ़ी लोकगीत नहीं सुनने को मिलती. ऐसे में 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन से छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के साथ ही दूसरे तीज त्योहार और पर्व के गीत बजाए जाने चाहिए.


छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग

जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के महिला विंग की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नाग ने कहा कि महिला क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी महिला विंग ने एक आवेदन डीआरएम को सौंपा है. 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. जिसमें अरपा पैरी के धार की धुन सभी रेलवे स्टेशन में बजाए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही अभी नवरात्रि, दिवाली और अन्य तीज त्यौहार आने वाले हैं. छत्तीसगढ़ के जितने लोक पर्व हैं उनके गीत रेलवे स्टेशन में बजाए जाने चाहिए. इसी को लेकर हम लोग आज डीआरएम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं.

रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग (Etv Bharat chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन के साथ ही दूसरे राज्य और पूरे देश के रेलवे स्टेशन में भी बजाए जाने चाहिए. जब छत्तीसगढ़ में छठ पर्व के गीत स्टेशन में बजाए जा सकते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ के लोक पर्व के धुन को रेलवे स्टेशन में क्यों नहीं बजाया जा सकता. ताकि दूसरे राज्य और देश के लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को जान सके और समझ सके - महिला नाग, सदस्य,जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

इसके साथ ही महिला विंग ने डीआरएम को रद्द की गई ट्रेनों को फिर से चालू करने के लिए धन्यवाद भी दिया है. ट्रेन शुरु होने के बाद छत्तीसगढ़ के सभी बेटी और बहू समय पर तीजा पर्व मना सके हैं. उसके लिए रेलवे प्रशासन को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया हैं.

Demand raised to play Chhattisgarhi folk songs
रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग (Etv Bharat chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ के त्यौहारों के दौरान भी चले ट्रेनवहीं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की महिला विंग की महासचिव उषा श्रीवास ने बताया कि यहां के रेलवे स्टेशन में छठ गीत की धुन सुनाई देती है, लेकिन पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ को मिलनी चाहिए थी. ऐसे में हम सिर्फ रेलवे प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के तीज और त्योहार के लोकगीत रेलवे स्टेशन में बजाए जाए. छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों के लिए उनके पर्व त्यौहार में स्पेशल ट्रेन संचालित होती है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के जितने पर्व त्यौहार आते हैं उस समय भी रेलवे प्रशासन को स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए.



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