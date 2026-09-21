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रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने सौंपा DRM को ज्ञापन

रायपुर: छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने राज्य स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग की है.इसके लिए पार्टी के सदस्यों ने रायपुर डीआरएम को एक ज्ञापन सौंपा है. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के मुताबिक रेलवे स्टेशनों में दूसरे राज्यों में मनाए जाने वाले पर्व के लोकगीत सुनाई देती है,लेकिन छत्तीसगढ़ी लोकगीत नहीं सुनने को मिलती. ऐसे में 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन से छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के साथ ही दूसरे तीज त्योहार और पर्व के गीत बजाए जाने चाहिए.





छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग



जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के महिला विंग की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नाग ने कहा कि महिला क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी महिला विंग ने एक आवेदन डीआरएम को सौंपा है. 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. जिसमें अरपा पैरी के धार की धुन सभी रेलवे स्टेशन में बजाए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही अभी नवरात्रि, दिवाली और अन्य तीज त्यौहार आने वाले हैं. छत्तीसगढ़ के जितने लोक पर्व हैं उनके गीत रेलवे स्टेशन में बजाए जाने चाहिए. इसी को लेकर हम लोग आज डीआरएम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं.

रेलवे स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत बजाने की मांग (Etv Bharat chhattisgarh)