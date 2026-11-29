इस नदी से बालू ले जाते हैं विदेशी पर्यटक? भगवान बुद्ध से जुड़ी मान्यता, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने की मांग
GAYA NIRANJANA RIVER:निरंजना नदी की रेत को विदेशी श्रद्धालु बुद्ध की चरण धूल मानकर ले जाते हैं, लेकिन आज नदी बदहाल है. रिपोर्ट- रतनेश कुमार
Published : November 29, 2026 at 5:10 PM IST
गया: निरंजना नदी का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. बौद्धों की आस्था इस नदी के साथ किस गहराई से जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विदेश से पहुंचने वाले पर्यटक और श्रद्धालु यहां की बालू अपने साथ ले जाते हैं. बौद्ध अनुयायी इस नदी की रेत और मिट्टी को भगवान बुद्ध की चरण धूल मानकर अत्यंत पवित्र समझते हैं.
इसी नदी में बुद्ध ने किया था स्नान
इस गहरी मान्यता के पीछे भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है. भगवान बुद्ध ने ढुंगेश्वरी की प्रागबोधि गुफा में 6 वर्षों की कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर कंकाल रूप में आ गया था. इसके बाद वे तत्कालीन सेनानी ग्राम (आज का बकरौर या सुजाता स्तूप) पहुंचे, जहां सुजाता नाम की महिला ने उन्हें खीर खिलाई थी. इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ निरंजना नदी पहुंचे और यहां स्नान किया था.
नदी तट पर ज्ञान प्राप्ति
निरंजना में स्नान के बाद उन्होंने नदी तट पर स्थित बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान साधना की और उन्हें अलौकिक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने और उन्होंने पूरे विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश दिया. आज निरंजना नदी के तट पर बोधगया में पश्चिम दिशा में सनातन धर्मावलंबियों का आदि शंकराचार्य मठ भी स्थित है.
तीन धर्मों के संगम और उत्पत्ति की साक्षी
धार्मिक दृष्टि से यह नदी तीन धर्मों का संगम है. झारखंड स्थित इसके उद्गम स्थल पर यह नीलांजन नदी कहलाती है, जिसे जैन धर्म की तपस्थली बताया जाता है. आगे घोड़ा घाट से निकलने पर यह निरंजना कहलाती है, जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की साक्षी रही है. आगे चलकर यह सरस्वती नदी में मिलकर फल्गु बन जाती है, जो सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है.
खनन, अतिक्रमण और कचरे से बदहाली
जिस निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज वह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. एक ओर नदी में बड़े पैमाने पर झाड़ियां उग आई हैं, तो दूसरी ओर वृहत पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है. साथ ही अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है और नदी में कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा है, जिससे इसकी वर्तमान स्थिति बेहद खराब है.
'नमामि निरंजना' योजना
निरंजना नदी के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसे संरक्षण के लिए अडॉप्ट किया है. साल 2024 में बोधगया में बिहार के राज्यपाल द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत 'नमामि निरंजना' की शुरुआत की गई है. इस योजना का मकसद झारखंड से निकलकर बिहार के जिलों से गुजरने वाली निरंजना और फल्गु नदी को पुनर्जीवित व संरक्षित करना है.
वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने की मुहिम
बोधगया निरंजना टूर के संचालक सुरेश कुमार सिंह बताते हैं कि वे इस नदी को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने की मांग को लेकर 2016 से काम कर रहे हैं. इसके लिए वे जापान, चीन और भूटान समेत कई देशों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हाल ही में भूटान से लौटे हैं. निरंजना नदी को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग पूरी होती है तो इससे बेहतर मैसेज भारत सरकार को लेकर तमाम बौद्ध देशों में जाएगा
"बोधगया बौद्धों का मक्का है. साथ ही इससे यह भी फायदा होगा कि खेतों के लिए पानी भी मिलेगा और पर्यटक भी आएंगे. यानी किसान और पर्यटन केंद्र के रूप में यह स्थान विकसित होगा." -सुरेश कुमार सिंह, संचालक, बोधगया निरंजना टूर
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