नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट: सरकारी भर्ती निकालने और आएजीएचएस में फिजियोथेरेपी शामिल करने की मांग
नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट में देशभर से करीब 200 से अधिक फिजियोथेरेपिट्स ने भाग लिया.
Published : March 22, 2026 at 6:05 PM IST
सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में आज 1st नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट का आयोजन किया गया. फिजियो समिट में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अलग–अलग राज्यों से करीबन 200 से भी अधिक फिजियोथेरेपिट्स ने भाग किया. फिजियो समिट में अलग–अलग सेशन में फिजियो विशेषज्ञों ने अलग–अलग विषयों पर पर चर्चा की. जिसके बाद प्रश्नोतरी सेशन रखा गया. इसमें विशेषज्ञों ने फिजियो को लेकर सवाल–जवाब किए गए.
फिजियो समिट में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आये फिजियोथेरेपिस्ट ने फिजियो में अपनाई जाने वाली नई तकनीकों और चुनौतियों पर मंथन किया. समिट के दौरान सरकारी स्तर पर फिजियोथेरेपिट्स को लेकर की जा रही अनदेखी को लेकर भी विचार–विमर्श किया गया. सरकारी स्तर पर फिजियोथेरेपिट्स की भर्ती नहीं निकालने को लेकर भी चर्चा की गई.
पढ़ें: फिजियोथेरेपिस्ट कर सकेंगे सीधा इलाज, राजसमंद के फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने जताई खुशी
फिजियोथेरेपिस्ट डॉ रामसागर ने बताया कि वर्तमान में लोगों की दिनचर्या इस तरह की है कि अधिकतर लोगों को मसल्स पेन, कमर दर्द, गर्दन और घुटनों के दर्द की समस्या रहने लगी है. शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब फिजियोथेरेपिट्स की अधिक जरूरत पड़ने लगी है. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट के सामने कई प्रकार की चुनौतियां रहती हैं. ऐसे में इस समिट के माध्यम से इनके समाधान के साथ ही नई तकनीकियों की जानकारी भी प्रदान की गई. उन्होंने कहा कि आज के समय में फिजियो थेरेपी की अधिकतर लोगों को आवश्यकता पड़ने लगी है. ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए सरकारी स्तर फिजियोथेरेपिट्स की अधिक से अधिक भर्ती करनी चाहिए और आरजीएचएस में भी फिजियोथेरेपी को शामिल किया जाना चाहिए.