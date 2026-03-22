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नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट: सरकारी भर्ती निकालने और आएजीएचएस में फिजियोथेरेपी शामिल करने की मांग

नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में आज 1st नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट का आयोजन किया गया. फिजियो समिट में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अलग–अलग राज्यों से करीबन 200 से भी अधिक फिजियोथेरेपिट्स ने भाग किया. फिजियो समिट में अलग–अलग सेशन में फिजियो विशेषज्ञों ने अलग–अलग विषयों पर पर चर्चा की. जिसके बाद प्रश्नोतरी सेशन रखा गया. इसमें विशेषज्ञों ने फिजियो को लेकर सवाल–जवाब किए गए. फिजियो समिट में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आये फिजियोथेरेपिस्ट ने फिजियो में अपनाई जाने वाली नई तकनीकों और चुनौतियों पर मंथन किया. समिट के दौरान सरकारी स्तर पर फिजियोथेरेपिट्स को लेकर की जा रही अनदेखी को लेकर भी विचार–विमर्श किया गया. सरकारी स्तर पर फिजियोथेरेपिट्स की भर्ती नहीं निकालने को लेकर भी चर्चा की गई.