अयोध्या से जगन्नाथ पुरी तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग, संतों ने सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपा ज्ञापन
संतों ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अयोध्या और जगन्नाथ पुरी दोनों प्रमुख धार्मिक स्थल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 4:50 PM IST
अयोध्या: संतों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात कर अयोध्या से जगन्नाथ पुरी तक सीधी ट्रेन संचालित करने की मांग की. श्री रामेष्ट धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में संतों ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अयोध्या और जगन्नाथ पुरी दोनों प्रमुख धार्मिक स्थल हैं. दोनों तीर्थस्थलों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.
संत वरुण दास ने कहा कि अयोध्या से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी की यात्रा करते हैं. सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को दूसरे स्टेशनों पर ट्रेन बदलनी पड़ती है. इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और परिवार के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है. सीधी रेल सेवा शुरू होने से अयोध्या से जगन्नाथ पुरी की यात्रा आसान और सुविधाजनक हो सकेगी.
संतों के अनुरोध पर सांसद अवधेश प्रसाद ने रेलवे चेयरमैन से बातचीत कर इस मांग को उनके समक्ष रखा. इसके साथ ही सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर अयोध्या से जगन्नाथ पुरी के बीच सीधी ट्रेन संचालित करने का अनुरोध किया है. अवधेश प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जगन्नाथ पुरी के सांसद से भी बातचीत की है. सांसद के मुताबिक जगन्नाथ पुरी के सांसद रेलवे बोर्ड के सदस्य भी हैं.
प्रतिनिधिमंडल में डॉ. देवेषाचार्य, अनिरुद्ध दास, वरुण दास और अमित दास समेत कई संत मौजूद रहे. संतों ने कहा कि दोनों प्रमुख तीर्थस्थलों को सीधी रेल सेवा से जोड़ने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि रेलवे की ओर से इस मांग पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द सेवा शुरू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा.
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