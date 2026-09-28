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अयोध्या से जगन्नाथ पुरी तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग, संतों ने सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपा ज्ञापन

सांसद को संतों ने सौंपा ज्ञापन ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: संतों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात कर अयोध्या से जगन्नाथ पुरी तक सीधी ट्रेन संचालित करने की मांग की. श्री रामेष्ट धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में संतों ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अयोध्या और जगन्नाथ पुरी दोनों प्रमुख धार्मिक स्थल हैं. दोनों तीर्थस्थलों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.