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सोशल मीडिया पर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग, पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा ये हाईकमान का विषय

सरगुजा: पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. इस बार टीएस सिंह देव के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने जाने की मांग की है. वहीं इस पोस्ट पर जब मीडिया ने टीएस सिंहदेव से उनकी राय जाननी चाही तो उनका कहना था कि ये तरीका बिल्कुल गलत है.

सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, "मेरी जानकारी में कार्यकाल समाप्त नहीं होते हैं, दीपक बैज जी की जब नियुक्ति हुई थी तो उसमें कोई तारीख कार्यकाल को लेकर तय नहीं थी. ये तो कर्त्तव्य निभाने की बात है, जब तक उनका काम है वो दायित्व निभाएंगे. इस तरह के सारे फैसले हाईकमान लेता है.''