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सोशल मीडिया पर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग, पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा ये हाईकमान का विषय

लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

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पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा ये हाईकमान का विषय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 8:55 PM IST

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सरगुजा: पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. इस बार टीएस सिंह देव के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने जाने की मांग की है. वहीं इस पोस्ट पर जब मीडिया ने टीएस सिंहदेव से उनकी राय जाननी चाही तो उनका कहना था कि ये तरीका बिल्कुल गलत है.

सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, "मेरी जानकारी में कार्यकाल समाप्त नहीं होते हैं, दीपक बैज जी की जब नियुक्ति हुई थी तो उसमें कोई तारीख कार्यकाल को लेकर तय नहीं थी. ये तो कर्त्तव्य निभाने की बात है, जब तक उनका काम है वो दायित्व निभाएंगे. इस तरह के सारे फैसले हाईकमान लेता है.''

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा ये हाईकमान का विषय (ETV Bharat)

मनोनयन करना, समीक्षा करना और आगे जो भी जवाबदारी देनी है इसके फैसले आलाकमान लेता है. कोई समय सीमा कार्यकाल की नही होती है. अपने मन की बात को बहुत सारे लोग रोक नहीं पाते हैं, हांलाकि इससे परहेज करना चाहिए. इस तरह के सारे निर्णय हाईकमान के जिम्मे है, उनको ही ये फैसले करने देना चाहिए. अपनी तरफ से इस तरह के पोस्ट करना बिल्कुल गलत है, अनावश्यक रुप से स्थिति को गड़बड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए: टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम

टीएस सिंहदेव इस तरह के पोस्ट को बता रहे गलत

बहरहाल सोशल मीडिया में कांग्रेस और टीएस सिंहदेव के समर्थकों के बने तमाम ग्रुपों में भले ही इस तरह के पोस्टर फैलाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि टीएस बाबा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए. लेकिन खुद टीएस सिंहदेव इस तरह के प्रचार के पक्ष में बिलकुल नही हैं. उनका साफ कहना है की ये निर्णय हाई कमान का है, इस तरह के पोस्ट से अनावश्यक स्थिति बिगड़ती है.

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