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सरपंच चुनाव में एक वोट से हार पर बवाल, दोबारा मतदान की मांग, PRO पर लगाए मिलीभगत के आरोप

दोबारा मतदान की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले की ग्राम पंचायत धरसोनी में सरपंच पद के चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना को लेकर विवाद गहरा गया है. चुनाव में एक वोट से हार का दावा करते हुए प्रत्याशी के परिजन और ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर अंबेडकर भवन परिसर में धरने पर बैठ गए और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों ने पीआरओ पर विजयी प्रत्याशी से मिलीभगत कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने और मतगणना में पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में एसडीएम भर्ती गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण ज्ञापन देने आए थे. उनकी मांगों का ज्ञापन ले लिया गया है. ग्रामीणों से समझाइश भी की गई थी. इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है.