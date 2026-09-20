ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप डीलर्स पर UPI शुल्क का बढ़ेगा बोझ! पेट्रोलियम मंत्री से कमीशन बढ़ाने और अतिरिक्त लागत की भरपाई की मांग

रांचीः पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (PDA) साउथ छोटानागपुर, झारखंड ने UPI से होने वाले ईंधन भुगतान पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क को लेकर चिंता जताई है. एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजहंस मिश्रा ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को पत्र लिखकर डीलर कमीशन की समीक्षा करने और UPI लेनदेन से जुड़ी नई लागत को डीलर कमीशन के लागत घटक में शामिल करने की मांग की है.

एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल पंप संचालकों के लिए कर्मचारियों का वेतन, बिजली, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान, सुरक्षा, ऑटोमेशन, उपकरणों के रखरखाव और वैधानिक अनुपालन समेत कई तरह के परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में मौजूदा डीलर मार्जिन पर अतिरिक्त डिजिटल भुगतान लागत का बोझ डालना डीलरों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है.

साल में 3.65 लाख का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा

पत्र में प्रस्तावित UPI/MDR लागत का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि यदि किसी पेट्रोल पंप पर रोजाना 2,000 रुपये से अधिक के 200 पात्र UPI लेनदेन से होते हैं और प्रत्येक लेनदेन पर 5 रुपये की अतिरिक्त लागत आती है, तो डीलर पर करीब 1,000 रुपये प्रतिदिन, 30,000 रुपये प्रति माह और लगभग 3.65 लाख रुपये सालाना का अतिरिक्त भार पड़ सकता है. अधिक डिजिटल लेनदेन वाले पेट्रोल पंपों पर यह राशि और ज्यादा हो सकती है.

अब अतिरिक्त बोझ न डाला जाए

राजहंस मिश्रा ने पत्र में कहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स ने सरकार की डिजिटल इंडिया और कैशलेस भुगतान की पहल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. देश के दूरदराज इलाकों तक पेट्रोल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को UPI और अन्य डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. ऐसे में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने से जुड़ी नई लागत को मौजूदा डीलर मार्जिन से वहन करना उचित नहीं होगा.

डीलर कमीशन की व्यापक समीक्षा की मांग

एसोसिएशन ने लंबे समय से लंबित डीलर कमीशन की व्यापक समीक्षा की भी मांग की है. पत्र में कहा गया है कि पिछली समीक्षा के बाद परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है. इसलिए कर्मचारियों के वेतन, बिजली खर्च, बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन शुल्क, ऑटोमेशन, मेंटेनेंस, वैधानिक अनुपालन और अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए डीलर कमीशन की मौजूदा लागत संरचना की समीक्षा की जानी चाहिए.