स्वतंत्रता दिवसः खादी की जगह सिल्क-पॉलिएस्टर के तिरंगे झंडे की मांग बढ़ी, जानिये इस क्रेज के पीछे की वजह
राष्ट्रीय ध्वज आज कई फैब्रिक में मिलने लगा है. अब खादी से ज्यादा पहले सिल्क-पॉलिएस्टर के झंडे की डिमांड बढ़ी है. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : August 10, 2026 at 5:22 PM IST
जयपुर : स्वतंत्रता दिवस का पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है. बाजारों में तिरंगे के साथ-साथ बैज, टोपी, रिबन, स्टीकर, हेयर बैंड, टैटू और हाथ में पहनने वाली तिरंगे की चूड़ियों की भी मांग बढ़ गई है. खास बात यह है कि समय के साथ तिरंगे के कपड़े में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज की ही सबसे ज्यादा मांग रहती थी, लेकिन अब आम लोगों के बीच कॉटन, सिल्क और खासकर पॉलिएस्टर के तिरंगे ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं.
इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह कीमत, वजन और टिकाऊपन है. कारोबारियों के मुताबिक खादी का तिरंगा अपेक्षाकृत महंगा और भारी होता है, जबकि पॉलिएस्टर और सिल्क के झंडे कम कीमत में उपलब्ध होने के साथ हल्की हवा में भी आसानी से लहराते हैं. यही कारण है कि घरों, स्कूल-कॉलेजों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ रैलियों और धरना-प्रदर्शनों में भी अब पॉलिएस्टर और सिल्क के तिरंगे बड़ी संख्या में नजर आते हैं.
पढे़ं. जश्न ए आजादी: जब जयपुर की बड़ी चौपड़ पर पहली बार लहराया था तिरंगा, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था शहर
60 साल पुरानी दुकान पर बढ़ी तिरंगे की डिमांड : जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित छगनलाल एंड संस पिछले करीब 60 वर्षों से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री कर रही है. दुकान संचालक विष्णु अग्रवाल बताते हैं कि उनके पिता भी इसी कारोबार से जुड़े थे और अब उनके बच्चे भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. विष्णु अग्रवाल के मुताबिक 15 अगस्त नजदीक आते ही उनकी दुकान पर तिरंगे की मांग अचानक बढ़ जाती है.
इन वजहों से सिल्क-पॉलिएस्टर की डिमांड ज्यादा : लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर लगाने के लिए झंडे खरीद रहे हैं. वहीं, स्कूल-कॉलेजों से भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगे लेने पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में कॉटन, सिल्क और पॉलिएस्टर के झंडों की मांग सबसे ज्यादा है. पॉलिएस्टर और सिल्क के झंडे हल्के होने के कारण कम हवा में भी लहराने लगते हैं, जबकि खादी का झंडा वजन में भारी होता है और हवा कम होने पर नीचे लटक जाता है.
पढे़ं. राजस्थान के इस छोटे से गांव में आजाद भारत का पहला तिरंगा, लाल किले पर फहराया गया था
250 का सिल्क, 3000 का खादी का तिरंगा : विष्णु अग्रवाल ने बताया कि करीब साढ़े 7 फीट का सिल्क का तिरंगा लगभग 250 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसी आकार का खादी का तिरंगा करीब 3000 रुपए तक का हो सकता है. खादी का झंडा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी कीमत अधिक होने के कारण हर व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता. दूसरी ओर पॉलिएस्टर और सिल्क के झंडे सस्ते, हल्के और टिकाऊ होने के कारण आम लोगों की पहुंच में हैं.
सिर्फ राष्ट्रीय पर्व तक सीमित नहीं रहा तिरंगा : तिरंगे की बढ़ती मांग के पीछे एक और बड़ा कारण इसके इस्तेमाल का बढ़ता दायरा है. पहले राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ही नजर आता था. नियमों में बदलाव के बाद आम नागरिकों को भी अपने घरों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है. इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों, रैलियों में भी तिरंगे का इस्तेमाल बढ़ा है.
पढे़ं. देशभक्ति का अनोखा इजहार, इकबाल सक्का ने एक आंख के सहारे बनाया सूक्ष्म तिरंगा
राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं, अन्य सामग्री भी उपलब्ध : कारोबारी बताते हैं कि सीमा पर किसी जवान के शहीद होने से लेकर बड़े जनआंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों तक तिरंगा लोगों के हाथों में नजर आता है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर जयपुर में होने वाले विभिन्न छात्र आंदोलनों और रैलियों में भी पॉलिएस्टर और सिल्क के तिरंगे बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं. 15 अगस्त को देखते हुए दुकानों पर केवल राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं, बल्कि देशभक्ति से जुड़ी अन्य सामग्री भी उपलब्ध है.
तिरंगे के साथ बाजार में देशभक्ति का पूरा पैकेज : कागज के तिरंगे, बैज, टोपी, रिबन, स्टीकर, टैटू, हेयर बैंड और हाथ में पहनने वाली तिरंगे की चूड़ियां भी बाजार में सज गई हैं. विष्णु अग्रवाल का कहना है कि जैसे-जैसे 15 अगस्त करीब आता है, वैसे-वैसे खरीदारी और तेज हो जाती है. अंतिम दिनों में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और तिरंगे की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है.
पढे़ं. भगवान गणेश पर चढ़ा आजादी का रंग, तिरंगे का विशेष श्रंगार कर की आरती
सरकारी कार्यालयों में आज भी खादी के तिरंगे की परंपरा : शिक्षाविद और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि यह सही है कि आम लोगों के बीच सिल्क और पॉलिएस्टर के तिरंगे का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्तर पर आज भी खादी के राष्ट्रीय ध्वज की परंपरा कायम है. राष्ट्रीय पर्व हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण अवसर, सरकारी कार्यालयों, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आवास, राजभवन, संसद भवन, मंत्रियों के आवास और राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर आज भी खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज को ही प्राथमिकता दी जाती है.
खादी की ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव : उन्होंने कहा कि खादी का झंडा सिल्क और पॉलिएस्टर की तुलना में महंगा जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ खादी की ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव की वजह से सरकारी संस्थानों में इसकी परंपरा आज भी कायम है. वहीं, धरना-प्रदर्शन और रैलियों में लोग आमतौर पर कम कीमत वाले पॉलिएस्टर और सिल्क के तिरंगे लेकर चलते हैं.
पढे़ं. जयपुर में तिरंगा रैली: जेपी नड्डा बोले- Prevention of Insults to National Honour बिल से वंदे मातरम को बाहर रखना भूल या तुष्टिकरण?
दौसा से जुड़ी है तिरंगे की गौरवशाली कहानी : सुनील शर्मा के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से फहराया गया तिरंगा राजस्थान के दौसा स्थित खादी भंडार से तैयार होकर गया था. इसी ऐतिहासिक विरासत के कारण दौसा आज भी खादी के क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखता है. यहां आज भी खादी के कई कारखाने संचालित हैं, जहां खादी के कपड़े के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज और अन्य सामग्री तैयार की जाती है.
खादी की विरासत कायम, लेकिन बाजार में बदली पसंद : आज तिरंगे का रंग और स्वरूप वही है, लेकिन उसे तैयार करने वाले कपड़े में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है. सरकारी संस्थानों में खादी की परंपरा कायम है, जबकि आम बाजार में सस्ता, हल्का और टिकाऊ होने के कारण सिल्क और पॉलिएस्टर तेजी से खादी की जगह ले रहे हैं. 15 अगस्त से पहले जयपुर के बाजारों में बढ़ी तिरंगे की मांग इस बदलाव की साफ तस्वीर पेश कर रही है.