माओवादी संगठन टीपीसी के नाम पर बीजीआर कोल कंपनी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, एफआईआर दर्ज
पाकुड़ में कोल कंपनी बीजीआर से रंगदारी की मांग की गई है. माओवादी संगठन टीपीसी के नाम पर रंगदारी मांगी गई है.
Published : May 17, 2026 at 4:10 PM IST
पाकुड़: जिले की कोल कंपनी बीजीआर से माओवादी संगठन टीपीसी के नाम पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. यह जानकारी बीजीआर कोल कंपनी के जनसंपर्क पदाधिकारी संजय बेसरा ने दी है. संजय बेसरा ने बताया कि मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
वहीं अमड़ापाड़ा थाने से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में कोल कंपनी के अधिकारी मृणमई मित्रा की लिखित शिकायत पर थाने में दो अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कांड संख्या 34/26 अंकित कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है.
14 मई को अपराधी पहुंचे थे साइड पर
मिली जानकारी के बीजीआर कोल कंपनी द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड के इकड़ी नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. पुलिस को दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि बीते 14 मई की देर रात्रि को कुछ नकाबपोश अपराधी पहुंचे और साइड पर मौजूद कर्मियों को डराया-धमकाया और 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग करते हुए उन्हें एक पोस्टर थमा दिया.
कर्मियों और नाइट गार्ड को दी धमकी
जिसमें टीपीसी माओवादी संगठन का नाम लिखा है. अपराधियों द्वारा यह धमकी दी गई है कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो अंजाम बुरा होगा. नकाबपोश अपराधियों ने कार्यस्थल पर तैनात नाईटगार्ड को धमकी दी है. नक्सली संगठन के नाम पर रंगदारी मांगे जाने और धमकी मिलने के बाद कर्मियों में दहशत का माहौल है. इधर, शिकायत मिलने के बाद अमड़ापाड़ा थाने की पुलिस कार्यस्थल पहुंच कर नाइट गार्ड सहित अन्य कर्मियों से पूछताछ की. साथ ही पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस संबंध में अमड़ापाड़ा थाना के प्रभारी थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस तहकीकात कर रही है. उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर कर्मी भयभीत न हों इसके लिए पुलिस लगातार गश्ती कर रही है. उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी आपराधिक तत्वों ने कोल कंपनी से रंगदारी की मांग की थी और उस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बीते दिनों मिली धमकी मामले की जांच की जा रही है और ये कौन सा गिरोह है इसकी भी जांच की जा रही है. जल्द ही खुलासा हो जाएगा.
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