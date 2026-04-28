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गर्मी में 'देसी फ्रीज' की डिमांड, प्रतिदिन 1200 से 1500 मटके की बिक्री

स्थानीय स्तर पर बनने वाले मटकों की अपेक्षा बाहर से आने वाले ज्यादा बिक रहे हैं.

मिट्टी के घड़े
मिट्टी के घड़े (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 12:25 PM IST

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जोधपुर : मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है. गर्मी में सबसे जरूरी है व्यक्ति के लिए प्यास बुझाने को ठंडा पानी मिल जाए. कुछ समय पहले तक जहां फ्रीज के ठंडे पानी और आरओ का चलन जोरों पर था, लेकिन अब एक बार फिर लोग मिट्टी के घड़ों की तरफ लौट रहे हैं. घड़े का पानी न केवल प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, बल्कि उसका स्वाद भी अलग और सुकून देने वाला होता है. यही कारण है कि शहरों से लेकर गांवों तक बाजारों में मिट्टी के घड़ों की मांग बढ़ने लगी है.

मिट्टी के मटके जो बदलते समय में अलग-अलग रूप में आने लगे हैं, लोगों की पसंद बन रहे हैं. इनकी बिक्री भी जोरों पर हैं. इतना ही नहीं आजकल तो घर की रसोई, कमरे यहां तक कि डाइनिंग हॉल तक में रखने के लिए मिट्टी के घड़े नए रूप में मिल रहे हैं. जोधपुर में विक्रेता प्रतिदिन 1200 से 1500 मटके बेच रहे हैं. इनकी कीमत भी हर साल बढ़ रही है. इसकी एक वजह यह भी है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले मटकों की अपेक्षा बाहर से आने वाले ज्यादा बिक रहे हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है.

प्रतिदिन 1200 से 1500 मटके की बिक्री (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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मिट्टी के घड़े नए रूप में मिल रहे
मिट्टी के घड़े नए रूप में मिल रहे (ETV Bharat Jodhpur)

जगह के अनुसार उपलब्ध : बाजार में इस समय अलग-अलग आकार और डिजाइन के घड़े उपलब्ध हैं. पारंपरिक साधारण घड़ों के साथ-साथ नल लगे घड़े, रंगीन डिजाइन वाले घड़े और सजावटी घड़े भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इससे कुम्हारों के व्यवसाय को भी नई संजीवनी मिली है, जो कारीगर पहले इस कला के खत्म होने की चिंता कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है. व्यवसायी मनीष प्रजापत ने बताया कि आज कल लोगों को यह पता नहीं होता है कि घड़े से पानी का रिसाव होता है, उससे ही पानी ठंडा रहता हैं. वो चाहते है कि पानी नहीं आना चाहिए, इसीलिए बंगाल से मिट्टी के घड़े आते हैं. इन पर पेटिंग होती है, जिससे पानी रिसाव नहीं होता है. इनको घर की लॉबी में रखा जा सकता है.

अलग-अलग दामों में बिक रहे मटके
अलग-अलग दामों में बिक रहे मटके (ETV Bharat Jodhpur)

शरीर के लिए लाभदायक घड़े का पानी : मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान सामान्य रहता है. बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने से यह शरीर के लिए लाभदायक होता हैं. आयुर्वेदाचार्य डॉ. अशोक मित्तल का कहना है कि बहुत अधिक ठंडा पानी गले और पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जबकि घड़े का पानी शरीर को राहत देता है और पाचन को बेहतर बनाता है. मटका खरीदने आए नरेंद्र सिंह ने बताया कि मटकी का पानी घरेलू पानी की तरह होता है. फ्रीज का पानी नुकसान करता है. गर्मियों में इससे जीतना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहता है. खरीददार महिला ने बताया कि गर्मी में मटके का पानी पीएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इसीलिए हर साल खरीदते हैं. मटका विक्रेता कविता प्रजापत ने बताया कि इस बार बिक्री ज्यादा है. हमारे पास 150 से 300 रुपए तक के मटके हैं.

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डिजाइनर मटकों का ट्रेंड
डिजाइनर मटकों का ट्रेंड (ETV Bharat Jodhpur)

मोकलसर का मटका प्रसिद्ध : बालोतरा ​के मोकलसर में बनने वाले मटके राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश तक प्रसिद्ध हैं. इन मटकों के निर्माण में बरसाती नालों की मोटी बजरी मिलाई जाती है, जो पकने के बाद काले काले मस्से की तरह मटके पर नजर आती है. मनीष प्रजापत ने बताया कि कितनी भी गर्मी हो, लेकिन इस मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है. काले मस्सों से पानी हल्का रिसाव होता रहता है. इससे मटका गीला रहने और हवा लगने से ठंडा रहता है. इस मटके की कीमत इस बार 200 रुपए हो गई है.

मिट्टी के घड़े का पानी है लाभदाय

  1. मटके का पानी प्राकृतिक रूप से 13-14 डिग्री तक ठंडा रहता है
  2. शरीर के तापमान के अनुकूल होता है, गले को नुकसान नहीं पहुंचाता
  3. मिट्टी के क्षारीय तत्व एसिडिटी और लू से बचाते हैं
  4. बिना बिजली के ठंडा पानी पूरी तरह इको-फ्रेंडली.

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मिट्टी के घड़े की डिमांड
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