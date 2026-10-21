बुंडू के पीपीके कॉलेज में एनसीसी यूनिट निलंबित, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग, आंदोलन की चेतावनी
रांची के पीपीके कॉलेज में निलंबित एनसीसी यूनिट को फिर से शुरू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 3:13 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू स्थित पंच परगना किसान कॉलेज यानी पीपीके कॉलेज में निलंबित एनसीसी यूनिट को दोबारा चालू कराने की मांग तेज हो गई है. एनसीसी कैडेट्स और पूर्व कैडेट्स ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर छात्रों के भविष्य और हितों का हवाला देते हुए एनसीसी यूनिट का निलंबन समाप्त कराने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. देवेंद्र नाथ महतो के मुताबिक, राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन से पत्राचार करने का भरोसा दिलाया.
41 साल से संचालित NCC यूनिट अप्रैल से निलंबित
देवेंद्र कुमार महतो ने कहा कि पीपीके कॉलेज पंचपरगना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज है. यहां पिछले 41 वर्षों से एनसीसी यूनिट संचालित हो रही थी, जिसका लाभ हजारों छात्र उठा चुके हैं. लेकिन 16 अप्रैल 2026 से कॉलेज की 7/3 एनसीसी कंपनी निलंबित है. इससे बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है.
उन्होंने एनसीसी यूनिट के निलंबन के लिए विश्वविद्यालय की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि ग्रामीण, किसान और मजदूर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एनसीसी प्रशिक्षण, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. ऐसे में यूनिट का निलंबन छात्रों के भविष्य के साथ-साथ उनके अवसरों को भी प्रभावित कर रहा है.
17 वर्षों से एएनओ की अनुपलब्धता बनी वजह
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में एनसीसी यूनिट के निलंबन के कारणों का भी उल्लेख किया गया है. ज्ञापन के मुताबिक, 3 झारखंड बटालियन एनसीसी, रांची की ओर से कॉलेज को नोटिस मिले हैं. इनमें निलंबन का मुख्य कारण पिछले 17 वर्षों से महाविद्यालय में एएनओ यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की अनुपलब्धता बताई गई है.
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पूर्व सीटीओ सबरन सिंह मुंडा ने एएनओ के रूप में उन्नयन के लिए आवश्यक पीआरसीएन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया. इसके कारण एनसीसी यूनिट के संचालन में कठिनाइयां आईं और कैडेट्स को नियमित परेड, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों में परेशानी का सामना करना पड़ा.
हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद कैडेट्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. ज्ञापन के अनुसार, हाल ही में आयोजित CATC-XXI कैंप में कॉलेज के कैडेट्स ने फायरिंग में स्वर्ण पदक और पायलटिंग में रजत पदक हासिल किया.
प्राचार्या के प्रयासों के बावजूद नहीं बहाल हुई यूनिट
ज्ञापन में कॉलेज की प्राचार्या डॉ. बिनीता कुमारी की ओर से एनसीसी यूनिट को बहाल कराने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया गया. इसके मुताबिक, प्राचार्या ने 3 झारखंड बटालियन एनसीसी, रांची के कमांडिंग ऑफिसर के साथ करीब पांच बैठकें कीं. इसके अलावा, रांची स्थित एनसीसी ग्रुप कार्यालय में ग्रुप कमांडर से भी मुलाकात की गई. ज्ञापन के अनुसार, नव नियुक्त सीटीओ कल्याण राय के साथ मिलकर आगामी एएनओ/पीआरसीएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक आश्वासन प्रमाणपत्र, स्पेयरेनेस प्रमाणपत्र और इच्छुकता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं. इसके बावजूद अब तक यूनिट का निलंबन समाप्त नहीं हुआ.
देवेंद्र नाथ महतो ने चेतावनी दी कि यदि विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी करते हुए एनसीसी यूनिट बहाल नहीं की गई, तो उनकी ओर से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन और संबंधित एनसीसी अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और पीपीके कॉलेज के कैडेट्स को दोबारा एनसीसी प्रशिक्षण का अवसर कब मिल पाता है.
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