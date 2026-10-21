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बुंडू के पीपीके कॉलेज में एनसीसी यूनिट निलंबित, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग, आंदोलन की चेतावनी

जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू स्थित पंच परगना किसान कॉलेज यानी पीपीके कॉलेज में निलंबित एनसीसी यूनिट को दोबारा चालू कराने की मांग तेज हो गई है. एनसीसी कैडेट्स और पूर्व कैडेट्स ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर छात्रों के भविष्य और हितों का हवाला देते हुए एनसीसी यूनिट का निलंबन समाप्त कराने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. देवेंद्र नाथ महतो के मुताबिक, राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन से पत्राचार करने का भरोसा दिलाया.

जानकारी देते जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो (Etv Bharat) 41 साल से संचालित NCC यूनिट‌ अप्रैल से निलंबित