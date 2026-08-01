शहीद का दर्जा देने की मांग, पांच घंटे की वार्ता में बनी सहमति तो हुआ दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार
चूरू के राजगढ़ के लंबोर बड़ी निवासी सैनिक जगवीर रेपसवाल का अरुणाचल प्रदेश में हादसे में हो गया था देहावसान.
Published : August 1, 2026 at 4:08 PM IST
चूरू: जिले की राजगढ़ तहसील के लंबोर खेड़ी निवासी भारतीय सेना के जवान जगवीर रेपसवाल की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में मृत्यु के बाद शनिवार को उनकी पार्थिव देह सादुलपुर के शहीद स्मारक पहुंची. वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण एकत्र हुए. गांव में मातम पसरा रहा और हर आंख नम दिखी. पार्थिव देह शहीद स्मारक पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया.
परिवार ने सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता, एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति तथा अन्य सहायता की मांग की. परिजनों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार से उचित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, स्थानीय विधायक मनोज न्यांगली एवं प्रशासन की दखल पर करीब पांच घंटे बाद परिजनों की मांगों पर सहमति बनने से गतिरोध टूटा.
सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने बताया कि दिवंगत सैनिक के परिजनों एवं हमारी मांग थी कि जवान को शहीद का दर्जा मिले, अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक पैकेज दिया जाए. इन्हीं तीन मांगों को लेकर सुबह 10 से दोपहर तीन बजे स्थानीय प्रशासन एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से वार्ता हुई. तीनों मांगों पर सरकार के ठोस आश्वासन के बाद परिजन एवं ग्रामीण दाह संस्कार के लिए राजी हुए. दिवंगत जवान के दाह संस्कार की प्रक्रिया कराई जा रही है.
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इससे पहले दिवंगत सैनिक जगवीर रेपसवाल के भाई सुखवीर रेपसवाल ने कहा कि भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शहीद परिवार को मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं. विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व सांसद रामसिंह कस्वा, पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया, लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया भी शहीद स्मारक पहुंचे. इन्होंने शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं जताई. सरकार से सैनिक के परिवार की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. उन्होंने कहा, जवान के परिवार को हरसंभव सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए. सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे.
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