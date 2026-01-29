ETV Bharat / state

सरकार से धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग, कबीरधाम में कांग्रेस का प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस ने सरकार से धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग करते हुए कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया.ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी.


सरकार से धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम : धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी अब सियासी मुद्दा बनती जा रही है. कांग्रेस ने धान उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था और बड़ी संख्या में किसानों का धान नहीं खरीदे जाने के विरोध में कलेक्टोरेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे. जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

तीन लाख किसानों का नहीं बिका है धान

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेशभर में अब तक लगभग तीन लाख किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है. वहीं कबीरधाम जिले की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. यहां पांच हजार से अधिक किसान अब भी अपनी उपज बेचने से वंचित हैं. किसानों को बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन तय समय-सीमा समाप्त होने के कारण उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है.


कबीरधाम में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर को समय सीमा बढ़ाने का सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने, सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदे जाने और उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था सुधारने की मांग की गई.इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

सरकार से धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश सरकार जानबूझकर किसानों का धान नहीं खरीद रही है.जिले में एक लाख बीस हजार से अधिक किसान पंजीकृत हैं, इसके बावजूद हजारों किसान आज भी उपार्जन केंद्रों से खाली हाथ लौट रहे हैं- नवीन जायसवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस


सरकार से धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवीन जायसवाल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चक्काजाम किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा.वहीं अपर कलेक्टर विनय पोयाम ने कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए ज्ञापन शासन तक पहुंचाने और किसानों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है.

