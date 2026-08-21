बस्तर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग, भारी वाहन बन रहे जानलेवा, 2026 में अब तक 17 मौत
बस्तर परिवहन संघ पिछले दो दशक से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहा है.भारी वाहन शहर में समस्याएं बढ़ा रहे.सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 21, 2026 at 2:31 PM IST
जगदलपुर : एशिया के सबसे बड़े बस्तर परिवहन संघ की दो दशक पुरानी ट्रांसपोर्ट नगर की मांग आज भी अधूरी है. ये मांग अब तक सिर्फ फाइलों और बैठकों के बीच घूम रही है.आपको बता दें कि बस्तर में सबसे ज्यादा खनिजों का ट्रांसपोर्ट होता है. ऐसे में जगदलपुर से होकर ही अलग-अलग जिलों और राज्यों में ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है, जिससे शहर में भारी गाड़ियों का दबाव बढ़ रहा है.इसे कम करने के लिए ही ट्रांसपोर्ट संघ कई वर्षों से व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहा है.
20 साल से पूरी नहीं हो रही मांग
इस मांग को करीब 15 से 20 साल बीत गए. लेकिन प्रशासन की जगह तलाशने की कवायद अब भी जारी है. ट्रैफिक बढ़ने से हादसों का आंकड़ा भी बढ़ा है. साल 2026 में नेशनल हाइवे 30 में गुरु गोविंद चौक से केशलूर के बीच 17 सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.14 लोग घायल हुए हैं. शहर के इलाकों की सड़कों के किनारे में ट्रकों की लाइन लगी रहती है, जो दुर्घटनाओं को न्योता देती है.
अफसरों और जनप्रतिनिधियों से भी की गई मांग
BPS अध्यक्ष प्रदीप पाठक का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर की मांग सालों से करते आ रहे हैं. बस्तर के विधायक, सांसद, कलेक्टर और महापौर से मांग की जा रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है.
सड़कों में बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती है, जिससे दुर्घटनाएं होती है और जनमानस का नुकसान होता है. जगदलपुर में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां शामिल है. गाड़ियों को खड़ी करने के लिए कोई सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान नहीं है- प्रदीप पाठक, BPS अध्यक्ष
इस मामले में नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा का कहना हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर की मांग जगदलपुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. बस्तर परिवहन संघ और अन्य मालिकों की गाड़ियां भी ऐसी ही जगदलपुर में खड़ी रहती है, लेकिन जगह को लेकर काफी समस्या है.
पूर्व में सरगीपाल और बाबू सेमरा में भी जमीन देखी गई थी. लेकिन दोनों जगह पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी. फिलहाल जमीन की तलाश है. जैसे ही मिलेगी उस पर काम किया जाएगा- प्रवीण वर्मा, नगर निगम आयुक्त
साल 2026 में 17 हादसे
यातायात DSP जयराम चेरमाको का कहना है कि साल 2026 में नेशनल हाइवे 30 में गुरुगोविंद चौक से केशलूर के बीच अब तक कुल 17 दुर्घटनाएं हुई है. इन हादसों में 6 लोगों की जान गई है, वहीं 14 लोग घायल हुए हैं. इस मार्ग में गुरुगोविंद चौक, टाटा शोरूम और डिमरापाल अस्पताल के आसपास हादसों की संख्या अधिक सामने आई है.
केशलूर नेशनल हाईवे 30 और नेशलन हाइवे 63 से जुड़ा है, जहां से बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के साथ ही आंध्रप्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा की ओर आना जाना करने वाले कई छोटे बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं. वहीं डिमरापाल अस्पताल के कारण लोगों की आवाजाही भी ज्यादा रहती है. पुलिस फिलहाल इस मार्ग पर पेट्रोलिंग और वाहनों की जांच कर रही है- जयराम चेरमाको, ट्रैफिक DSP
आपको बता दें कि बस्तर में लगातार डेवलेपमेंट हो रहा है.ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसी भी उद्योग के सेटअप के लिए कच्चा माल से लेकर दूसरी चीजों की आवाजाही जरुरी हो जाती है.लेकिन यदि शहरों में ही भारी वाहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तो वाहन सड़क किनारे या किसी खाली जगह में खड़े होंगे.ऐसे में दुर्घटना और जनहानि जैसी समस्याएं बढ़ती है.एक बार फिर बस्तर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग की जा रही है, ताकि वाहनों की घुटन से शहर को मुक्ति दी जा सके.
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