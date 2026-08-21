ETV Bharat / state

बस्तर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग, भारी वाहन बन रहे जानलेवा, 2026 में अब तक 17 मौत

जगदलपुर : एशिया के सबसे बड़े बस्तर परिवहन संघ की दो दशक पुरानी ट्रांसपोर्ट नगर की मांग आज भी अधूरी है. ये मांग अब तक सिर्फ फाइलों और बैठकों के बीच घूम रही है.आपको बता दें कि बस्तर में सबसे ज्यादा खनिजों का ट्रांसपोर्ट होता है. ऐसे में जगदलपुर से होकर ही अलग-अलग जिलों और राज्यों में ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है, जिससे शहर में भारी गाड़ियों का दबाव बढ़ रहा है.इसे कम करने के लिए ही ट्रांसपोर्ट संघ कई वर्षों से व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहा है.

20 साल से पूरी नहीं हो रही मांग

इस मांग को करीब 15 से 20 साल बीत गए. लेकिन प्रशासन की जगह तलाशने की कवायद अब भी जारी है. ट्रैफिक बढ़ने से हादसों का आंकड़ा भी बढ़ा है. साल 2026 में नेशनल हाइवे 30 में गुरु गोविंद चौक से केशलूर के बीच 17 सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.14 लोग घायल हुए हैं. शहर के इलाकों की सड़कों के किनारे में ट्रकों की लाइन लगी रहती है, जो दुर्घटनाओं को न्योता देती है.



अफसरों और जनप्रतिनिधियों से भी की गई मांग

BPS अध्यक्ष प्रदीप पाठक का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर की मांग सालों से करते आ रहे हैं. बस्तर के विधायक, सांसद, कलेक्टर और महापौर से मांग की जा रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है.