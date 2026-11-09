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'कम होगा छात्रों का मानसिक दबाव', एक्सपर्ट से जानें, JEE-एडवांस में 3 अवसर क्यों मिलना चाहिए?

जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग ( ETV Bharat )

पटना: इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का दबाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता. बोर्ड परीक्षा के अंक, जेईई-मेन और जेईई-एडवांस की तैयारी के बीच विद्यार्थियों को सीमित अवसरों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है. कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद परीक्षा के दिन तबीयत खराब होने या दूसरी परिस्थितियों के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है.

जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग

ऐसे में परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका मिलना छात्रों का मनोवैज्ञानिक दबाव कम कर सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से जेईई-मेन में लगातार तीन वर्षों तक शामिल होने का अवसर दिए जाने के बाद अब आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली जेईई-एडवांस में भी तीन अटेम्प्ट की मांग उठ रही है. इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले शिक्षण संस्थान ऐलन के दरभंगा सेंटर हेड पीयूष कुमार भी मांग को सही ठहराते हैं.