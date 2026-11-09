'कम होगा छात्रों का मानसिक दबाव', एक्सपर्ट से जानें, JEE-एडवांस में 3 अवसर क्यों मिलना चाहिए?
JEE Advanced Attempts: आईआईटी में तीन अटेम्प्ट की मांग तेज होने लगी है. विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे छात्रों का मानसिक दबाव कम होगा. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 9, 2026 at 6:45 PM IST
पटना: इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का दबाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता. बोर्ड परीक्षा के अंक, जेईई-मेन और जेईई-एडवांस की तैयारी के बीच विद्यार्थियों को सीमित अवसरों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है. कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद परीक्षा के दिन तबीयत खराब होने या दूसरी परिस्थितियों के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है.
जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग
ऐसे में परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका मिलना छात्रों का मनोवैज्ञानिक दबाव कम कर सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से जेईई-मेन में लगातार तीन वर्षों तक शामिल होने का अवसर दिए जाने के बाद अब आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली जेईई-एडवांस में भी तीन अटेम्प्ट की मांग उठ रही है. इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले शिक्षण संस्थान ऐलन के दरभंगा सेंटर हेड पीयूष कुमार भी मांग को सही ठहराते हैं.
"जेईई-मेन में लगातार तीन वर्षों तक अवसर देने का एनटीए का फैसला सराहनीय है. इससे छात्रों को अपनी तैयारी सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा. हालांकि, जेईई-एडवांस में अभी भी पहले की तरह दो ही अटेम्प्ट का प्रावधान है. ऐसे में आईआईटी में दाखिले की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी कम से कम तीन अवसर मिलने चाहिए."- पीयूष कुमार, दरभंगा सेंटर हेड, ऐलन करियर इंस्टीट्यूट
जेईई-मेन में तीन साल तक मौका
पीयूष कुमार ने बताया कि एनटीए ने जेईई-मेन में लगातार तीन वर्षों तक परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है. पहले 12वीं पास करने वाले वर्ष और उसके अगले वर्ष तक ही विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलता था. अब इस अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है. इससे छात्रों को जेईई-मेन के दोनों सत्रों में शामिल होने के साथ अगले वर्ष भी परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2025 में 12वीं पास की थी, वे उसी वर्ष जेईई-मेन के जनवरी और अप्रैल सत्र में शामिल हुए होंगे. इसके बाद वर्ष 2026 में भी उन्हें दोनों सत्रों में परीक्षा देने का अवसर मिला. पहले इसके बाद उनका मौका समाप्त हो जाता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत ऐसे विद्यार्थी वर्ष 2027 में भी जेईई-मेन के दोनों सत्रों में शामिल हो सकेंगे. इस तरह उन्हें लगातार तीन वर्षों में कुल छह सत्रों तक परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
पीयूष ने कहा कि इस फैसले का सीधा फायदा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा. जेईई-मेन में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए अब छात्रों के पास अपनी तैयारी सुधारने और कमजोरियों को दूर करने का अधिक समय होगा.
आईआईटी के लिए अभी दो ही अटेम्प्ट
पीयूष कुमार ने बताया कि जेईई-मेन में अवसर बढ़ने के बावजूद जेईई-एडवांस के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार ही शामिल हो सकते हैं. आईआईटी की ओर से भी इस संबंध में तीन अटेम्प्ट को लेकर कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है.
वे कहते हैं, 'जब एनटीए ने जेईई-मेन में तीन वर्षों तक अवसर देने का फैसला किया है तो जेईई-एडवांस में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए. आईआईटी के निदेशकों से आग्रह करूंगा कि आईआईटी में प्रवेश की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को भी लगातार तीन वर्षों तक परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए.'
नीट की तरह इंजीनियरिंग में भी मिले मौका
पीयूष कुमार ने कहा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट में प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है. पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी के अनुसार अलग-अलग वर्षों में परीक्षा दे सकते हैं. इसी तरह सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी निर्धारित आयु सीमा और श्रेणी के अनुसार अभ्यर्थियों को कई अवसर मिलते हैं.
वहीं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अब तक सीमित अवसर रहे हैं. एक ही संस्थान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं. मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को प्रयासों की संख्या की चिंता नहीं रहती, जबकि इंजीनियरिंग के बच्चों के सामने दो वर्षों में ही बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है. इसलिए इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को भी कम से कम तीन अवसर मिलने चाहिए.
बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी होगा सकारात्मक असर
शिक्षक पीयूष कुमार के कहा कि जेईई-मेन में तीन वर्षों तक अवसर मिलने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के बीच बेहतर तालमेल बना सकेंगे. कई बच्चे जेईई की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं ला पाते. वहीं कुछ विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में उनका प्रदर्शन कमजोर रह जाता है.
उन्होंने बताया कि एनआईटी जैसे संस्थानों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 12वीं में कम से कम 75 प्रतिशत अंक या अपने बोर्ड के सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशत में स्थान हासिल करना जरूरी होता है. एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों की शर्त है. ऐसे में बोर्ड परीक्षा के अंक भी दाखिले की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
तीन वर्षों तक जेईई-मेन में अवसर मिलने से विद्यार्थी पहले बोर्ड परीक्षा पर अधिक ध्यान दे सकेंगे. यदि किसी कारण से वे बोर्ड में अपेक्षित अंक नहीं ला पाते हैं तो निर्धारित नियमों के तहत अंक सुधारने की कोशिश कर सकते हैं. इसके बाद अगले अवसरों में प्रतियोगी परीक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. इससे बोर्ड और जेईई की तैयारी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.
ग्रामीण बच्चों को मिलेगा अतिरिक्त अवसर
पीयूष कुमार ने अपने एक दशक से अधिक के शैक्षणिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में आज भी 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं. इनमें कई ऐसे मेधावी विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें जेईई-मेन और जेईई-एडवांस जैसी परीक्षाओं के बारे में देर से जानकारी मिलती है. जब तक वे परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम और तैयारी की सही रणनीति समझ पाते हैं, तब तक उनके पास या तो एक अवसर बचा होता है या अवसर समाप्त हो गया रहता है.
उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षों तक परीक्षा में शामिल होने की पात्रता काफी लाभदायक होगी. उन्हें अपनी तैयारी का स्तर समझने, कमजोरियों को दूर करने और बेहतर मार्गदर्शन के साथ दोबारा प्रयास करने का अवसर मिलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी क्षमता साबित करने का अतिरिक्त मौका मिल सकेगा.
मानसिक तनाव होगा कम
पीयूष कुमार ने कहा कि कई बार विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है या किसी दूसरी वजह से वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते. कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अत्यधिक घबराहट के कारण भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते. ऐसे विद्यार्थियों के लिए सीमित अवसरों की व्यवस्था निराशा का कारण बन जाती है. यह बच्चे आगे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका सारा अवसर समाप्त हो गया और अब वह इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हैं. इन बच्चों को तीन अवसर के निर्णय से काफी लाभ होगा.
उन्होंने कहा कि कई मेधावी बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए होते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी मजबूत होती है, लेकिन किसी एक परिस्थिति के कारण उनका परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता. ऐसे में उन्हें एक और अवसर मिलने से मानसिक रूप से राहत मिलेगी. उन्हें यह भरोसा रहेगा कि एक प्रयास में असफल होने का अर्थ उनका सपना समाप्त होना नहीं है.
अभिभावकों का दबाव भी होगा कम
पीयूष कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों पर केवल परीक्षा का ही नहीं, बल्कि अभिभावकों की अपेक्षाओं का भी दबाव रहता है. परिवार बच्चों की तैयारी पर काफी समय और पैसा खर्च करता है. ऐसे में सीमित अवसरों के कारण कई अभिभावक परीक्षा को जीवन-मरण का सवाल बना देते हैं. बच्चों को भी लगता है कि यदि इस बार सफलता नहीं मिली तो उनका भविष्य प्रभावित हो जाएगा.
तीन अवसर मिलने से अभिभावकों को भी यह समझने का मौका मिलेगा कि बच्चों के पास अपनी तैयारी सुधारने के लिए अतिरिक्त समय है. इससे उन पर एक ही प्रयास में सफलता हासिल करने का दबाव कम हो सकता है. विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे.
आईआईटी को भी होगा फायदा
पीयूष कुमार ने कहा कि यदि आईआईटी में दाखिले के लिए भी तीन अटेम्प्ट की व्यवस्था लागू होती है तो इसका फायदा केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि आईआईटी संस्थानों को भी मिल सकता है. अधिक समय मिलने से विद्यार्थी अपनी विषयगत समझ और कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकेंगे. इससे वह बेहतर तैयारी के साथ आईआईटी में दाखिला लेने की कोशिश करेंगे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अभी आईआईटी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की क्षमता में कोई कमी है. बल्कि उनका कहना है कि अतिरिक्त अवसर मिलने से और अधिक मेधावी विद्यार्थियों को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा. कई बार किसी एक परिस्थिति के कारण प्रतिभाशाली बच्चे पीछे रह जाते हैं. तीन प्रयासों की व्यवस्था उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद कर सकती है.
क्या तीन अटेम्प्ट होना जरूरी है?
पूरे मामले में जेईई-मेन के लिए एनटीए का फैसला छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. इससे एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे. लेकिन आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई-एडवांस की दो प्रयासों वाली सीमा अभी भी बनी हुई है. ऐसे में अब मांग उठ रही है कि दोनों परीक्षाओं में अवसरों की संख्या के बीच समानता लाई जाए.
हालांकि, छात्रों को यह समझना जरूरी है कि जेईई-मेन में तीन वर्षों तक परीक्षा देने की पात्रता मिलने का अर्थ जेईई-एडवांस में भी तीन प्रयास मिलना नहीं है. आईआईटी में दाखिले के लिए फिलहाल दो अटेम्प्ट का ही नियम लागू है. वहीं एनआईटी में प्रवेश के लिए जेईई-मेन की रैंक के साथ बोर्ड परीक्षा की निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी. ऐसे में एनटीए का नया फैसला विद्यार्थियों के लिए राहत जरूर है, लेकिन जेईई-एडवांस में तीन अवसर देने का निर्णय अभी बाकी है.
पीयूष कुमार का मानना है कि यदि आईआईटी भी इस दिशा में फैसला लेता है तो इससे विद्यार्थियों का मानसिक दबाव कम होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे एम्स में दाखिला लेना चाहते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे आईआईटी में दाखिला लेना चाहते हैं. मेडिकल वाले बच्चों को एम्स में दाखिला के लिए अवसर की कमी नहीं है लेकिन आईआईटी में है. एक अवसर और आईआईटी अगर बच्चे को देता है तो यह इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों का मानसिक तनाव काफी कम कर देगा.
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