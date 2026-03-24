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सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग, NSUI ने छात्र नेतृत्व को दबाने के लगाए आरोप

एनएसयूआई ने छात्रसंघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि महाविद्यालयों में छात्रों को दबाया जा रहा.

Demand for student union elections
सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 7:17 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने आरोप लगाए. इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई.जिला अध्यक्ष आकाश साहू ने कहा कि वर्ष 2016 से महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बंद हैं, जिससे छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर छात्रों की नेतृत्व क्षमता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है.

आकाश साहू ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है. चुनाव के जरिए छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और बौद्धिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है.साथ ही, छात्रों को अपनी समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का मंच भी मिलता है.

सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान में कॉलेजों में कई समस्याएं बनी हुई हैं, जिनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक लापरवाही प्रमुख हैं.यदि छात्रसंघ सक्रिय होता, तो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता था और समाधान की दिशा में ठोस पहल होती- आकाश साहू, जिलाध्यक्ष NSUI

एनएसयूआई संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्णय नहीं लिया गया, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा. पहले कॉलेजों का घेराव किया जाएगा और इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा. संगठन ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे.

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