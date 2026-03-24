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सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग, NSUI ने छात्र नेतृत्व को दबाने के लगाए आरोप

सूरजपुर : सूरजपुर में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने आरोप लगाए. इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई.जिला अध्यक्ष आकाश साहू ने कहा कि वर्ष 2016 से महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बंद हैं, जिससे छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर छात्रों की नेतृत्व क्षमता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है.

आकाश साहू ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है. चुनाव के जरिए छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और बौद्धिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है.साथ ही, छात्रों को अपनी समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का मंच भी मिलता है.